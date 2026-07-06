Lo que no se vio del GP de Gran Bretaña: El regreso de Horner y los autos locos...y las carcajadas de Adele

El Gran Premio de Gran Bretaña dio mucho juego dentro y fuera de la pista, con sorpresas a lo largo del fin de semana y el plato fuerte del domingo, en el que la F1 recuperó a uno de sus grandes protagonistas, Christian Horner, y su formato más entretenido de la clásica Driver's Parade, con todos los pilotos subidos a monoplazas hechos a base de piezas Lego.

Vuelven los autos locos

Una de las escenas más curiosas que ha dejado en los últimos años la F1 fue el desfile de pilotos del Gran Premio de Miami 2025. La tradicional 'Drivers Parade', que sirve de presentación de la parrilla los domingos de carrera, cambió de formato y deparó una rocambolesca carrera de 'autos locos' en las que los pilotos, montados en monoplazas construídos con miles de piezas de Lego, se lo pasaron en grande recorriendo la pista del Hard Rock Stadium.

Tanto se divirtieron Alonso, Verstappen, Norris, Sainz, Leclerc y compañía y tanto éxito tuvo la iniciativa que la Fórmula 1 ha decidido repetir y esta vez en un gran premio icónico como el de Gran Bretaña, el más antiguo del calendario. Cada coche pesa 280 kg, de los cuales 65 kg son ladrillos Lego. Pueden alcanzar hasta 25 km/h. y están equipados con ruedas estándar de kart.

"Demasiado peligro..." bromeó Hamilton. "No queremos parecer payasos", protestó levemente Verstappen. Pero a la hora de la verdad, todo fueron risas y buen rollo. La carrera, por cierto, la ganó Fernando Alonso.

Carlos Sainz cambió de pareja y vovió a rememorar los tiempos del CarLando en McLaren junto a Lando Norris, vigente campeón del mundo. Incluso el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, se subió a uno de los coches Lego y se divirtió como un niño.

Horner regresa al paddock

Christian Horner volvió a dejarse ver en un paddock de Fórmula 1. Prácticamente un año después de cerrar su etapa al frente de Red Bull, el británico reapareció este domingo en Silverstone, precisamente el circuito donde dirigió por última vez a la escudería austríaca: “Siento que tengo asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como me hubiera gustado. Pero no voy a volver por cualquier cosa. Solo volveré por algo que pueda ganar”, asegura el briránico, que aprovechó la ocasión para promocionar su libro de memorias, "Drive", a la venta el 22 de octubre.

Horner ha estado en conversaciones con varios equipos de F1 pero aún no ha encontrado la oportunidad adecuada: “Extraño el deporte, a la gente, al equipo que construí. Tuve 21 años increíbles en la Fórmula 1. Tuve una gran trayectoria, gané muchas carreras, campeonatos y trabajé con algunos pilotos, ingenieros y socios increíbles. No necesito volver. Podría terminar mi carrera ahora mismo. Así que solo volvería por la oportunidad adecuada", insistió en Sky Sports. El británico también charló con Roldán Rodríguez en DAZN.

Adele, en McLaren

En la previa del GP de Gran Bretaña la cantante Adele visitó el Centro de Tecnología de McLaren para conocer de cerca el mundo de la Formula 1, que le apasiona, según confesó. La estrella británica recorrió las instalaciones y se subió a un simulador. Incluso deleitó a Lando Norris con sus bromas, sus sonoras carcajadas y su improvisada imitación de Britney Spears.

En este vídeo se aprecia la conversación subtitulada en español.

De la Reina Adele a Queen

Brian May, músico, compositor y astrofisico, aunque más conocido mundialmente por ser el guitarrista y vocalista del icónico grupo Queen junto al desaparecido Freddie Mercury, estuvo también en el paddock de Silverstone. Y no pasó desapercibido entre la multitud de VIPS presentes el domingo en la carrera. Además de su famosa cabellera, May no dudó en vestir la equipación de Ferrari y por momentos se mezcló con los mecánicos e ingenieros de la Scuderia.

May coincidió con otra superestrella británica, en este caso de la gran pantalla, Hugh Grant

Las confidencias de los dos grandes derrotados

Raramente es tan contundente Max Verstappen en sus críticas a Red Bull. Pero el neerlandés explotó tras su accidente a cuatro vueltas del final. "El mismo problema que en clasificación de Austria, el alerón trasero no se cierra del todo, pierdes carga y trompeas fuera de pista. Una vez, vale, pero dos es algo peligroso", lanzó.

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"Es doloroso y frustrante, intentas hacer todo lo que puedes, todo el fin de semana no he estado contento con mi coche, me falta velocidad punta y rendimiento del coche. Lo mismo en carrera", valoraba. El neerlandés se quejó de que su equipo no le dejara cambiar motor: "Yo hubiera empezado desde el 'pit lane', pero ahora mismo solo tengo ganas de irme a casa y no pensar en la Fórmula 1", sentenciaba. Tras hacer estas duras declaraciones se cruzó con Antonelli, que también se marchaba de vacío de Silverstone. Y DAZN captó sus confidecias.