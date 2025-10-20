Lo que no se vio del GP de Estados Unidos: El 'gafe' de Ayuso, el accidente de Sainz y los 'locos cacharros' de Austin

Max Verstappen acaparó toda la atención en el Gran Premio de Estados Unidos. Al menos en la pista, con victoria en el sprint, pole y triunfo en la carrera principal del domingo. Sin embargo la emblemática cita en el Circuito de las Américas tuvo otros protagonistas, algunos tan inesperados como Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta y la 'mala suerte'

La presidenta de la Comunidad de Madrid ,se desplazó a Texas para presenciar la carrera en el Circuito de Las Américas buscando ‘ideas’ de cara a la celebración del próximo GP de España, del 11ª 13 de septiembre de 2026 en el circuito urbano de la capital.

Aserguró que las obras de Madring “van más rápido de lo esperado” y sorprendió en su pronóstico para la carrera de Austin : “Espero que los dos españoles puntúen pero es lo único que puedo decir porque seguro que les doy mala suerte”, soltó. Y al menos a Sainz no le trajo demasiada fortuna.

"Todo lo mejor para nuestro campeón Carlos Sainz, embajador del Gran Premio de Fórmula 1 de España", había escrito Ayuso antes de la carrera, que se torció a las primeras de cambio para el piloto de Williams después de un sábado brillante al sprint.

El accidente de Sainz, desde las gradas

La Fórmula 1 difundió un curioso vídeo del accidente de Carlos Sainz y Kimi Antonelli en los compases iniciales de la carrera del domingo. El madrileño, que venía de ser tercero el sábado al sprint, se precipitó al intentar adelantar al Mercedes cuando peleaban por la séptima plaza y acabó en la grava y bajo investigación por su acción, que le obligó a abandonar.

Además de las tomas que ofreció la televisión, en las imágenes de las que se ha hecho eco la F1 en sus redes sociales se aprecia la maniobra de Sainz y Antonelli vista desde las gradas situadas justo en el lugar del incidente.

El 'puntito' de Alonso, con lección a Bortoleto

"Con el noveno coche he sumado un punto, estoy muy contento", valoraba Fernando Alonso después de finalizar décimo (la posición que ocupó en parrilla), en el GP de Estados Unidos. Y además de su solidez en pista, tanto en el sprint como en clasificación y la carrera principal con un Aston Martin que no está para muchas alegrías, el piloto asturiano dejó algunos destellos de su clase, incluída una maniobra al rookie Gabriel Bortoleto, al que representa su agencia A14 Management. Nueva lección 'magistral' para el brasileño.

El curioso desfile de pilotos en Texas

Cada gran premio tiene su particular manera de interpretar el tradicional desfile de los pilotos en los prolegómenos de la carrera, pero después de la ruta a bordo de los monoplazas de Lego creíamos que ya lo habíamos visto todo.

En Texas todo es a lo grande y Sainz, Alonso y compañía tuvieron que escalar para subirse a bordo de estos espectaculares 'cacharros' y dar la vuelta de honor al Circuito de las Américas