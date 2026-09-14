Lo que no se vio del GP de España y el Madring: Mercedes perdió parte del trofeo y Alonso volvió a DAZN

El primer gran premio de España en el Madring ya es historia y en su estreno ha dejado opiniones para todos los gustos. Desde las quejas de los vecinos por el ruído, a las de algunos espectadores mal ubicados y sin visibilidad.

Pero también hubo elogios a la organización , sobre todo tratándose de una primera vez, y a un circuito que, de momento, es brillante en clasificación y debe mejorar en carrera. Madrid tiene diez años de contrato con la F1 y mucho margen para pulirse.

Largas distancias

El largo, larguísimo paseo del personal de los equipos, en este caso Mercedes, desde el hospitality hasta el box. Las distancias en el complejo del nuevo Madring son enormes y el responsable de redes sociales de los de Brackley quiso mostrarlo en un vídeo del recorrido completo.

Desfile de VIPS

Hasta 25.000 VIPS presenciaron la carrera madrileña en algunos de sus exclusivos palcos, muy en sintonía con los deseos de Liberty Media y la nueva F1.

Deportistas como Rafa Nadal, media plantilla del Real Madrid con su entrenador a la cabeza Jose Mourinho, o cantantes como Ana Mena o David Bisbal fueron algunos de los que más flashes acapararon en una parrilla repleta de caras conocidas.

No podía faltar tampoco la familia real. El rey Felipe acudió acompañado de la princesa Leonor y la infanta Sofía y fueron recibidos por la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el podio, el monarca rompió el protocolo para saludar a los aficionados.

Sainz, el perfecto anfitrión.

Carlos Sainz embajador del Madring ha sido uno de los que más se han involucrado estos días en promocionar el nuevo circuito de F1 en su ciudad natal. Y es que cuando se disputó el último gran premio en Madrid, en el Jarama, en 1981, él aún no había nacido.

El martes Carlos dio el pistoletazo de salida en una multitudinaria presentación en Callao y después se dedicó a pasear a su compañero Alex Albon en un bus turístico que su patrocinador Estrella Galicia 0,0 puso a disposición de los pilotos de Williams. A falta de rendimiento en el coche, hablaron de tapas, gastronomía y costumbres.

Declaraciones y 'patadón' de Alonso

Fernando Alonso ha mantenido un particular pulso con DAZN y al equipo que lidera Antonio Lobato. Desde hace cuatro meses no hacía declaraciones para la cadena que tiene los derechos de la Fórmula 1 en España y en la que, por cierto, trabaja su mujer Melissa Jiménez y su amigo y embajador de Aston Martin Pedro De la Rosa.

Pero en el Madring Alonso por fin atendió a los micrófonos de DAZN tras la carrera, en la que dejó visible su enfado por la maniobra de Carlos Sainz, que fue sancionado con 5 segundos.

Eso sí, el viernes Aston Martin tuvo que retirar a toda prisa de sus redes sociales un vídeo en el que se veía a Alonso tras los entrenamientos, en el box, dándole una patada a la espuma del micrófono de DAZN que le quitó a De la Rosa ante las risas de Melissa.

Leonard, de nuevo en el paddock

Alonso llevó por primera vez a su hijo Leonard al paddock en Hungría. Eligió un escenario simbólico, el circuito en el que cosechó su primera victoria en F1, en 2003. Este fin de semana, el piloto asturiano y su pareja, la periodista Melissa Jiménez, llegaron al Madring de nuevo acompañados por su bebé, que acaparó la atención de curiosos y fans, pero también del presidente de la F1, Stefano Domenicali, que quiso acercarse a conocer al niño y saludar a Fernando y Melissa.

El sector crítico: Vecinos y visitantes

Nunca llueve a gusto de todos. Y Madrid no es la excepción. Diferentes asociaciones de vecinos en Hortaleza, Valdebebas y zonas próximas al nuevo circuito de la Fórmula 1 llevan meses protestando contra la organización del gran premio. Y algunas han grabado vídeos para demostrar la contaminación auditiva que han tenido que soportar estos días.

No solo los vecinos han terminado hartos del Madring. Muchos aficionados que pagaron 300 euros por una entrada general cuando el circuito aún estaba a medio construir, se encontraron el fin de semana con la desagradable sorpresa de estar ubicados en una pelousse sin hierba, solo barro y tablones de madera a modo de escaleras. ¡ Suerte que no llovió !

Sigue la 'maldición' de los trofeos

Marga y David son pareja e ingenieros de la unidad de potencia Mercedes. Él subió al podio en reprentación del equipo, delante de toda su familia y muy emocionado, tal como contaron en DAZN.

Noticias relacionadas

Eso sí, la cosa se 'torció' cuando David levantó el flamante trofeo del GP de España y se desprendió una parte de la artística pieza, que impactó sonoramente contra el suelo del podio. Antonelli miró a su ingeniero y no daba crédito, mientras Verstappen se reía sin disimulo. La 'maldición' de los trofeos de F1 empieza a ser ya una tradición.