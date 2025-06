Lo que no se vio del GP de España de F1: La guerra Max-Russell; la celebración por el PSG y el fichaje que Alonso le robaría al Barça

En el Circuit de Barcelona, este domingo, se ha vivido una edición histórica del Gran Premio de España. La penúltima que tienen firmado los responsables del trazado de Montmeló y la última bajo su actual denominación, ya que en 2026 será Madrid quien lleve este nombre. Además de la visita del president de la Generalitat Salvador Illa, y de multitud de celebridades del fútbol y el espectáculo, la novena cita de la temporada de F1 ha dejó momentos de alta tensión en pista y fuera de ella.

La guerra Russell-Verstappen

El GP de España tuvo un último un giro dramático para Max Verstappen, cuando la estrategia a tres paradas le dejó sin más opción que el neumático duro para las vueltas finales al salir un safety car.

Acosado por Charles Leclerc y George Russell en unas últimas seis vueltas que pudieron acabar en accidente, Max tuvo dos toques con el británico y finalmente fue sancionado por la FIA para desplomarse del quinto al décimo puesto final.

Verstappen protestó por Leclerc: “¡Me ha embestido! Hizo lo mismo, eso es una sanción. Tiene que devolver la posición”, reclamaba el tetracampeón, que en la vuelta 64 iba a recibir una noticia desagradable: “¿Max, puedes devolver la posición por favor?”, sugería Gianpiero Lambiase.

“¡No! Estaba por delante. Pero ¿por qué? Si me ha sacado de la trazada”,sostenía un Max iracundo que parecía acatar la orden en la curva Seat cuando finalmente acabó tocando a George Russell en una maniobra que pareció intencionada en medio del enfado.

La situación reavivó la polémica que desde el año pasado enfrenta a Russell y Verstappen. Y el británico se burló de los nervios de Max ante la prensa: "Ha sido un derbi de demolición", soltó. "Creo que se ha olvidado que era una carrera de F1 y no de simulador".

La respuesta de Max no se ha hecho esperar y ha tildado al inglés de 'llorón'. "La próxima vez traeré pañuelos", ha ironizado. "No, no le voy a ver más, no tengo nada que decirle y creo que en la vida no hay que arrepentirse de demasiadas cosas", aseguraba el neerlandés.

Cerco a Aston Martin

La FIA parece empeñada en encontunrar alguna irregularidad en el coche de Fernando Alonso cada vez que Aston Martin encuentra alguna solución que les permite remontar. En Imola los de Silverstone trajeron un paquete de actualizaciones que parecieron funcionar allí y que también en Barcelona les han dado mejor ritmo,

Alonso pudo entrar en Q3 el sábado y hoy ha finalizado noveno, sumandos sus primeros puntos del año, tras nueve carreras, si bien es cierto que de no ser por el coche de seguridad que ha entrado en escena al final de la carrera, difícilmente habrían terminado tan bien. Por eso, Alonso le ponía deberes a su equipo después de la carrera.

Eso sí, antes de que empezara el Gran Premio, los comisarios de la FIA, con su delegado Jo Bauer al frente, han escudriñado hasta el último punto del coche de Alonso en el garaje de Aston Martin. Viendo que ha salido a disputar la carrera, parece que no han encontrado nada extraño.

Los franceses, con el PSG

Pierre Gasly y Esteban Ocon, ex compañeros en Alpine, no tienen muy buena relación y no vieron juntos la final de la Champions entre el PSG y el Inter de Milán. Sin embargo esta temporada hay otro piloto galo en la parrilla de la Fórmula 1, el rookie Isack Hadjar.

Y a pesar de que Hadjar , que este año está destacando con el coche de VISA RB junto al neozelandés Liam Lawson, es rival de Gasly en la pista, fuera de ella mantiene una gran sintonía con él, como se aprecia en las imágenes de ambos celebrando por todo lo alto la victoria del equipo parisino, por goleada histórica.

Y aún en clave de fútbol, Fernando Alonso ha desvelado el fichaje que le 'robaría' al actual Barça. El piloto asturiano, declarado seguidor del Real Madrid, se llevaría a Pedri al Bernabeu.