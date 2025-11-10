Lo que no se vio del GP de Brasil: Colapinto con bigote, Alonso y los autos locos y el drama nacional de Bortoleto

El Gran Premio de Brasil dejó imágenes curiosas. Un de ellas con Franco Colapinto como protagonista. El piloto argentino, de 22 años, empezó el fin de semana con una gran noticia para él y sus seguidores, ya que Alpine al fin le confirmó como titular para la temporada 2026, cuando la escudería que dirige Flavio Briatore espera dar un salto cualitativo con motores Mercedes.

Renovado y con bigote

El sábado, en la carrera sprint, Colapinto no tuvo tanta suerte y fue uno de los tres pilotos que se estrellaron al pisar el charco de agua acumulado en la curva 3 de Interlagos, junto a Piastri y Hülkenberg. Pero antes, Franco tuvo oportunidad de participar en una curiosa broma perpetrada por Alpine, que le disfrazó de miembro del staff de seguridad del circuito, con bigote y gafas oscuras. Se lo tomó tan en serio que incluso hizo de guardaespaldas de Ocon, apartando a sus fans, que no le reconocieron.

Esos 'locos' al volante

Una vez más los organizadores del gran premio intentaron sorpreder a los aficionados en la tradicional 'drivers parade'. Después de los coches Lego y los tractores, Brasil no quiso ser menos y organizó una especie de carrera de autos locos. Y claro, no faltaron las risas y algún que otro divertido pique que pudo acabar mal.

El coche de Alonso , por ejemplo, se averió y Lando Norris retransmitió en directo el 'rescate' y como continuaron los de McLaren con el asturiano a bordo.

Si Toto Wolff soñaba con tener a Verstappen en Mercedes, debió alucinar viendo al campeón neerlandés formando pareja con Russell... con Tsunoda al volante, entre tremendas rachas de viento.

Las lágrimas de Bortoleto y el abrazo de su abuela: drama nacional en Brasil

Gabriel Bortoleto, que se estrena este año en F1, estaba ansioso por disputar su primer gran premio en casa, ante su afición, pero el resultado del fin de semana no ha podido ser más desastroso para el joven piloto de Sao Paulo. Claro, según como se mire, ya que el sábado salió 'milagrosamente' ileso de un terrorídico accidente que demostró los avances de la actual F1 en materia de seguridad.

El domingo, recuperado del doble impacto contra las barreras de protección (el segundo alcanzó las 57 fuerzas G), Bortoleto salió a carrera en 18ª posición, pero no pasó de la primera vuelta. Un accidente con Lance Stroll le obligó a retirarse entre lágrimas.

"Es difícil, porque estaba en casa, en mi país, frente a mi familia. Es el peor día de mi vida, siendo sincero", declaró el piloto brasileño de 21 años. "Es parte del aprendizaje. Voy a continuar trabajando y, si Dios quiere, la próxima vez va a ser mejor", aseguró antes de volver al box de Sauber, donde le esperaba su familia y amigos, también desolados.

'Gaby' se fundió en un emotivo abrazo con su abuela, a la que el día anterior casi se le paró el corazón al ver en directo como se estrellaba a 339 km/h y no respiró hasta oir por radio: "Estoy OK".

El sentimiento de decepción también se hizo notar en las gradas, donde la afición paulista trató de animar a su piloto local, el primero en parrilla desde los tiempos de Felipe Massa, retirado en 2017.

Héroe Verstappen

Para cerrar el balance del fin de semana podríamos hablar de las celebraciones de Lando Norris y McLaren. El británico parece haberle ganado ya la partida a su compañero Oscar Piastri, al que desbancó del liderato en México y ha distanciado a 24 puntos en Brasil. Pero para los fans de Sao Paulo y los seguidores de la F1 en general, el verdadero héroe de la carrera fue Max Verstappen.

Tras la ceremonia de podio, de forma improvisada, los aficionados empezaron a corear el nombre de Max, reconociendo su extraordinario mérito al remontar 17 posiciones, desde pit lane para acabar subiendo al podio. Una actuación que le valio ser elegido 'piloto del día'.