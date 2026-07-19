Lo que no se vio del GP de Bélgica: Antonelli y Verstappen, con Messi... y los jugadores del Barça

La Fórmula 1 vivió con especial intensidad el Gran Premio de Bélgica. Por varios motivos, desde la nueva demostración de poder del líder Kimi Antonelli y Mercedes, hasta la coincidencia de la carrera en Spa-Francorchamps con la finalísima de España y Argentina en el Mundial de Fútbol. También hubo momentos emotivos, como el recuerdo a Anthoine Hubert, fallecido aquí hace siete años. Y divertidos, como el 'pastelazo' que recibió el padre de Kimi, Marco Antonelli por su 62 cumpleaños.

El fin de semana comenzó con el recuerdo de todos los pilotos y miembros de los equipos al piloto francés Anthoine Hubert, una de las grandes promesas del automovilismo, campeón de la GP3 en 2018, que falleció trágicamente a los 22 años el 31 de agosto de 2019, durante la carrera de Fórmula 2 en Spa. Como ya es tradición Pierre Gasly encabezó la comitiva.

Lo siguiente que sucedió en el paddock fue mucho menos dramático. Marco Antonelli, el padre de Kimi, recibió una especial felicitación de su hijo por su 62 aniversario. El líder del Mundial estampó una tarta de cumpleaños en la cara de su padre y Mercedes lo difundió en sus redes.

En clave 'futbolera', Carlos Sainz y los suyos, ssu representante y primo Carlos Oñoro, su asistente y coach Roberto Merhi y su fisio Borja Presol-, aparecieron por el paddock de Spa el domingo luciendo la camiseta de la 'Roja'. Toda una declaración de intenciones. Tras la carrera le metió prisas a Leclerc, con quien compartía vuelo de regreso a casa en Mónaco. "En el avión tendremos buen wi-fi... Y a ver si acabamos mejor el día hoy, ¿no? Ya toca, a ver si hay algo que sale bien", se despidió.

Franco Colapinto tampoco se quedó atras. El argentino apareció por el circuito no solo con la camiseta albiceleste, sino que desplegó una enorme pancarta con sus dos ídolos, Maradona y Messi.

Más comedido, Fernando Alonso llegó a la carrera con el verde de Aston Martin, aunque el día anterior, en el encuentro de los pilotos con los fans en Bélgica, el piloto asturiano dio una pequeña muestra de sus habilidades con el balón.

Y a la hora de hacer pronósticos, Leo Messi fue el favorito de la mayoría de la parrilla, aunque muchos tenían el corazón dividido.

"Verlo jugar a esta edad y a este nivel, cómo transforma a Argentina, cómo los demás juegan para él, ES IMPRESIONANTE. Su magia seguro que le pone las cosas difíciles a España", comentó Max Verstappen, aficionado al fútbol y al Barça.

Charles Leclerc habló en español para los micrófonos de Fox Argentina y DAZN España. Y no se mojó: "Tengo aquí una tele argentina y otra española, así que diga lo que diga me van a criticar. Soy neutral y voy con Mónaco".

Tampoco faltó el pronóstico del líder del Mundial, Kimi Antonelli, otro 'enamorado' de Messi, pero también del juego del Barça: "Soy un gran fan de Messi, pero al mismo tiempo soy del Barcelona y en la selección española juegan muchos de sus jugadores. Son los dos grandes equipos, los mejores. Va a ser un PARTIDAZO", dijo el italiano tras conquistar su sexta victoria de la temporada.