Lo que no se vio del GP de Barcelona-Catalunya: El fuet de Spiderman y la piedra maldita

Kimi Antonelli, líder del campeonato, fue protagonista dentro y fuera de la pista en el GP de Catalunya. El joven piloto italiano, que a sus 19 años está batiendo todos los récords de precocidad en la Fórmula 1, se ha ganado el cariño de la afición.

Kimi empezó el gran premio con un baño de masas en el Fan Forum, donde pudo interactuar con los aficionados. Uno de ellos le sorprendió al lanzarle un fuet, embutido típico de aquí, y al italiano le encantó.

El viernes le tocó cederle el volante al rookie Frederik Vesti en Libres 1 y decidió ver la sesión entre el público, de incógnito. Para pasar desapercibido optó por seguir el ejemplo de Russell en el GP de México, donde utilizó una máscara de lucha libre para no ser reconocido.

En este caso, Kimi optó por una máscara de Spiderman y una sudadera con capucha. Y con estas pintas se fue a la tribuna principal del Circuit y disfrutó durante un rato del FP1, sin perder de vista su Mercedes W17.

El GP de Barcelona-Catalunya coincidió con la inauguración del Mundial de fútbol y se notó con las decoraciones especiales de algún equipo, como Racing Bulls, o en muchas iniciativas promocionales de las escuderías.

En Williams, por ejemplo, enfrentaron a Carlos Sainz con Ansu Fati en un reto de agilidad y reflejos.

Y DAZN, la cadena que tiene los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España, optaron por montar una mini portería a la entrada del paddcok, de modo que todo el que pasara por allí pudiera poner a prueba su efectividad lanzando el balón.

Visto el resultado de la mayoría de pilotos, está claro que lo suyo no es el gol...

El domingo, día de carrera, Carlos Sainz se presentó en el Circuit vestido de futbolista de la selección, eso sí, con su inconfundible dorsal '55'.

Fernando Alonso , que en julio cumple 45 años, comenzó el fin de semana anunciando que "probablemente este sea mi último gran premio en Barcelona con la F1". Aseguró que aún no ha decidido su futuro y que lo hará después del verano. Cuando le tocó visitar el Fan Forum, el asturiano se quedó asombrado por el cariño y entusiasmo de la afición, que coreó su nombre al grito de ¡Alonso quédate!.

"Tranquilos, ya sabeis que a la prensa a veces hay que decirles media verdad y media mentira, así no saben si les estás diciendo la verdad o mintiendo...", soltó Fernando sin demasiados remilgos.

La iniciativa de su grada de animación, 'Alonso Land', que se estrenaba en Barcelona, fue un éxito rotundo, con 10.000 fans entregados a su ídolo, a pesar de que esta vez se sabía de antemano que Aston Martin iba a ser el peor coche de la parrilla.

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En la carrera, otra anécdota desastrosa para los intereses de Nico Hülkenberg, que vio como una piedra que salió disparada del coche que le precedía, de Lawson, y se fue a la grava, impactó justo en el botón de apagado de su Audi. El alemán abandonó de forma surrealista.