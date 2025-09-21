Lo que no se vio del GP de Azerbaiyán: El Unicornio Azul para 'Smooth Operator', la felicitación de Leclerc y la abuela de Max en Bakú

Carlos Sainz fue el indiscutible protagonista del fin de semana en Bakú, por supuesto sin olvidar al campeón Max Verstappen, que volvió a mostrarse intratable tanto en clasificación como en carrera y conquistó su segunda victoria consecutiva tras Monza.

Pero si la exhibición de Verstappen es digna de un número uno como él, el resultado de Sainz es mucho más sorprendente, ya que llega después de su peor racha en F1, con seis fines de semana fuera de los puntos e incontables problemas desde que inició su aventura en Williams.

Un podio y un día para la historia

"El mejor podio de mi carrera. Es mi primera 'smooth operation' en Williams y no la última", cantaba Carlos por la radio del equipo, eufórico, tras cruzar la meta en tercera posición. Y es que la canción de Sade, 'Smooth Operator', lleva ligada a Carlos Sainz desde 2019 y el madrileño la ha venido utilizando desde entonces cada vez que gana o sube al podio.

Ahora que ha vuelto celebrar en el cajón por primera vez desde Abu Dhabi 2024 y con nuevos colores, Sainz tenía 'sorpresa' preparada. Los responsables del circuito de Bakú tuvieron un precioso detalle con el madrileño y pusieron su canción por la megafonía del circuito.

Y antes de eso, los comisarios le recibieron entonándola a viva voz. Un gesto que denota el cariño y el respecto que se ha ganado Carlos a lo largo de su carrera deportiva.

En el podio, Sainz era el hombre más feliz y Russell y Verstappen no dudaron en felicitarle por su éxito, a golpe de champagne.

El unicornio azul de la suerte

Y aún un elemento a tener en cuenta. El jueves, en la previa del GP de Azerbaiyán el equipo de DAZN en los grandes premios se hacía eco de una particular historia. Una jovencísima fan de Carlos que se llama Tea le hizo llegar un pegatina de un unicornio azul personalizada con su dorsal y sus logos para que le trajera suerte el fin de semana.

Obviamente, después de pegarla en la parte trasera de su casco, Sainz se dio cuenta de que el amuleto funcionaba y después de quedarse a un paso de la pole y conseguir un fantástico segundo puesto en parrilla, el piloto madrileño reconoció que seguirá utilizando el mágico unicornio.

Charles le echa de menos

En Azerbaiyán, uno de los primeros en acercarse a felicitar a Carlos por su primer podio con Williams fue su ex compañero Charles Leclerc, que demostró no solo su 'fair play', sino también el aprecio que siente por él y lo mucho que le echa de menos en Ferrari.

Y es que sin duda las cosas no están saliendo como esperaban en Maranello, donde Lewis Hamilton no ha conseguido subir al podio vestido de rojo teniendo mejor coche de Sainz, que sí lo ha logrado antes que el piloto que le dejó sin asiento en la Scuderia.

Por si fuera poco, en Bakú el heptacampeón desobedeció órdenes de equipo y terminó delante de Leclerc: "Yo era más rápido y Charles tuvo la amabilidad de dejarme pasar", explicó Hamilton. "Al final, recibí el mensaje de volver a intercambiar posiociones muy tarde y me concentré en el coche que tenía delante, aunque sólo había un 0,001 % de posibilidades de adelantarle. Aflojé en la recta e incluso frené, pero me pasé por unas cuatro décimas y eso ha sido un error de juicio por mi parte. Pido disculpas a Charles. Al final, somos 8º y 9º, así que...", dijo el británico tras la carrera.

La abuela de Max

Durante las celebraciones en el podio de Bakú pudimos ver una imagen poco habitual, con la abuela paterna de Max Verstappen aplaudiendo emocionada al flamante vencedor de la carrera. La madre de Jos Verstappen, que ya vivió la etapa del padre de Max como piloto de F1, está orgullosa de que su nieto no solo haya seguido sus pasos, sino que se haya convertido en cuatro veces campeón del mundo y en uno de los mejores de la historia. De ahí que por un día decidiera desplazarse al paddock, que no suele frecuentar, para ver en directo la exhibición de Max.

El líder, viendo los 'toros desde la barrera'

Oscar Piastri, líder del Mundial , ha vivido un fin de semana para olvidar en el Gran Premio de Azerbaiyán, el mismo escenario donde hace un año logró la segunda victoria de su carrera en F1. Esta vez, terminó encajando un doloroso cero tras sus errores en sábado y domingo. En la clasificación un accidente le impidió pelear por la pole y le relegó al noveno puesto de parrilla. Y en carrera no pasó de la primera vuelta tras estrellarse en curva 5 del circuito de Bakú.

El piloto admitió su responsabilidad: "No ha sido el sistema 'anticalado', he salido anticipadamente... Lo he jugado mal, un error estúpido, obviamente, y frustrante, por supuesto. Errores como estos no deberían suceder, pero desafortunadamente lo hacen. Todo el mundo es humano y lo importante es pasar página e intentar hacerlo mejor el resto de la temporada", resumió el australiano, que vio el resto de carrera detrás de las protecciones. Su consuelo fue que Norris, séptimo en una discreta actuación, solo le restó 6 puntos y aún dispone de 25 de renta en la general del campeonato, a falta de siete grandes premios.

El desastre de Alpine

La imagen de Flavio Briatore el sábado durante la clasificación vale más que mil palabras. El manager italiano no daba crédito al ver el doble accidente que acababan de protagonizar sus pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, y que les dejó sin ninguna opción a las primeras de cambio.

El drama estaba servido y la carrera del domingo se ponía muy cuesta arriba para los dos pilotos, con el argentino (16º), por delante del francés (18º) en la parrilla del gran premio. El domingo fue mejor Gasly (18º) y Colapinto terminó último (19º), por lo que Alpine no sumó puntos y sigue siendo el colista en el Mundial de constructores,

Peligro en la F2

Otra de las imágenes del fin de semana en el desafiante circuito callejero de Bakú la dejó la serie antesala de la F2. Y en concreto un durísimo accidente provocado por Roman Stanek, protagonista de una maniobra altamente peligrosa.

Eran los últimos instantes de la clasificación de F2 cuando el piloto checo de Invicta Racing se fue largo en una curva y debió usar la escapatoria. El problema fue que no se fijó en sus rivales a la hora de reincorporarse a la pista. John Bennett buscaba una buena vuelta para mejorar su decimoquinta posición y Stanek le arrolló a gran velocidad, destrozando su monoplaza

Ambos pilotos tuvieron que abandonar , aunque por fortuna salieron ilesos. La sesión finalizó con bandera roja debido a la imposibilidad de que el resto volviese a pista. Stanek fue sancionado con 5 puestos en la sprint y en la carrera y 2 puntos en la superlicencia.