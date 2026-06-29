Lo que no se vio del GP de Austria: Max, el rey dentro y fuera de la pista

Austria es territorio Verstappen. En el circuito propiedad de Red Bull no abundan los VIPS, influencers y celebrities. Es todo muy austero, como el propio Max. Sin embargo, el piloto neerlandés fue sin duda alguna la estrella indiscutible del fin de semana. Y no solo por su exhibición en la pista, tras completar la carrera en segunda posición y acariciar la victoria ante Russell, sino por su ironía cada vez que tuvo ocasión.

Max fue elegido 'Piloto de día' por los fans de la Fórmula 1 y también, el más aclamado por los aficionados. No solo porque es el piloto de casa, pero también, claro.

Durante la carrera fue histórica su vacilada con su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase, a propósito de la polémica pole conseguida el sábado por George Russell bajo bandera amarilla, cuando el británico, muy astuto, levantó mínimamente el pie al pasar por el sector donde Max se había estrellado y donde no se desplegó la doble bandera, sino solo una. Los comisarios dieron por buena su vuelta y el de Mercedes abrió la parrilla en Austria, llevándose también la victoria.

Esta fue la conversación por radio de Max y 'GP' , lógicamente en tono irónico:

GP: "Doble bandera amarilla en la curva 10".

MAX: "¿Eso significa a toda velocidad justo al lado del coche no?. Estoy bromeando, je, je"

Y tras la carrera, en la celebración del segundo puesto podio, lanzó un aviso para navegantes: "La próxima vez, será de oro". Atención que el domingo puede 'explotar' Silverstone si consigue desbancar a los pilotos británicos, Norris, Russell, Hamilton y compañía.

Incluso el vencedor en Spielberg George Russell se rindió a la demostración de pilotaje de Verstappen. Tras la carrera, en la sala previa a la ceremonia de podio, el de Mercedes coincidió con su eterno rival de Red Bull, con el que protagonizó sonados piques en el pasado. Y alucinó viendo el frenético pulso de Max y Lewis Hamilton. Como en los viejos tiempos, cuando ambos pelearon hasta la última vuelta por el título en 2021.

El protagonista fue Verstappen, pero la victoria de Russell también merecía una ducha de champagne. El equipo Mercedes, que ya suma cinco triunfos de Antonelli y dos de Russell, de ocho posibles esta temporada (solo cedieron ante Hamilton en Barcelona), ya se está acostumbrando a las grandes celebraciones.

Y por último, a falta de celebrities, algunos repararon en la presencia de Bernie Ecclestone. A sus 95 años, el magnate británico, antiguo patrón de la Fórmula 1, se paseó por el paddock de Spielberg con agilidad sorprendente, soportando el calor asfixiante sin problemas y subiendo al podio para entregar el trofeo de ganador a Russell.

Parece que 'Bernie' ha hecho un pacto con el 'diablo' y tiene el secreto de la eterna juventud.