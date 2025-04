Todo lo que no se vio del GP de Arabia: Alonso, fundido; Sainz, atascado en su coche y J.Lo revolucionando el 'gallinero'

El Gran Premio de Arabia, quinta cita de la temporada de Fórmula 1, ha dejado escenas curiosas, momentos de tensión y sobre todo, la sensación de que todos los pilotos han terminado 'fundidos' por el esfuerzo en un circuito de máxima exigencia física y después de completar 50 vueltas con temperaturas sofocantes y una humedad superior al 70% en la noche de Jeddah.

Y como siempre, las cámaras de la Fórmula 1 y DAZN, así como las redes sociales de los diferentes equipos, han dejado testimonio de algunas de estas hilarantes situaciones.

Heeeelp: Carlos pide ayuda

Carlos Sainz tenía motivos para sentirse satisfecho al final de la carrera en Arabia. Y no solo porque ha conseguido su mejor resultado con Williams, finalizando en octava posición, sino porque ha hecho labor de equipo dando rebufo final a su compañero Alex Albon, que ha concluído noveno. Han sumado valiosos puntos que consolidan a la escudería de Grove en la quinta plaza del campeonato de constructores, es decir, los mejores del resto tras los cuatro 'grandes'.

Pero antes de poder celebrar su resultado y su esperanzadora progresión al volante del FW47, el piloto madrileño ha tenido que ser socorrido para salir de su monoplaza. "Heeelp, ayúdame", gritaba Carlos , atascado y viendo que nadie de su equipo se había percatado de sus problemas. Al final , después de intentarlo por su cuenta sin éxito, ha recibido la ayuda de un mecánico de Sauber, que ha desenganchado los cinturones que le aprisionaban.

El cabreo de Max

Max Verstappen salía en pole y sabía la clave estaba en la arrancada. Oscar Piastri , segundo en parrilla, no se ha arrugado ante el campeón y en pocos metros se ha puesto en paralelo con el Red Bull. Agresivo, ha llegado por delante a la curva uno y ha dejado sin espacio al neerlandés, que ha tenido que saltarse la primera chicane para defenderse y volver a pista primero.

En el muro de Red Bull nadie se ha atrevido a pedirle que devolviera la posición a Piastri para evitar una sanción y los comisarios han acabado por imponerle cinco segundos que le han costado la victoria. “Es precioso”, ha ironizado el campeón cuando le han comunicado por radio el castigo.

Obviamente no estaba para nada conforme y cuando ha comparecido ante la prensa, Max se ha 'mordido la lengua'. "Es mejor no decir nada, no podemos decir nada negativo", ha dicho, con gesto airado.

Alonso, exhausto

Fernando Alonso ha terminado agotado. También Norris, hundido tras ceder el liderato. Y Antonelli, que pese a su juventud, ha pagado el esfuerzo en carrera y ha salido del coche mareado, por lo que ha tenido que retrasar su comparecencia en la zona de prensa para hidratarse.

Pero para Fernando era más duro. Lo había dado todo en carrera, jugándose el tipo con un coche que es casi el último de la parrilla. Y se ha quedado a una posición de entrar en los puntos (11º), con lo que ya son cinco grandes premios sin recompensa.

El sábado cifró el déficit de velocidad de su Aston Martin en Jeddah en 8 km/h , lo que le ha obligado a un esfuerzo titánico este domingo. Su mensaje por radio al final se ha viralizado: "Nunca volveré a hacer una carrera igual que esta. Nunca. En mis 25 años de carrera. ¡Nunca!”, ha soltado, impotente.

"Undécimo es lo máximo que se podía hacer hoy, pero sigue siendo fuera de los puntos, así que en cierta manera es la peor posición en la que puedes quedar. Está garantizado que yo voy a dar el 100% siempre como si fuese la carrera en la que se juega el Mundial. Y te consume por dentro hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera”, ha confesado.

Los anillos inspirados en el trofeo

Antes de la carrera en Jeddah, DAZN se ha hecho eco de una insólita historia. Los protagonistas son una pareja formada por una joven local y su esposo europeo, que a la hora de elegir sus anillos de compromiso se decantaron por un modelo inspirado en el trofeo que se concede al campeón del Gran Premio de Arabia Saudí.

Una joya original y que según han explicado ha tenido mucho éxito entre sus amistades y conocidos. "Es perfecto porque simboliza la unión de dos culturas", aseguran.

Jenny from de paddock

Sin duda, la presencia de Jennifer López - J.Lo para sus fans -ha revolucionado el paddock de la Fórmula 1 en Jeddah. La cantante y actriz estadounidense de origen portorriqueño nunca pasa desapercibida, pero esta vez se ha superado, luciendo un modelo espectacular, a lo 'catwoman' pero en rosa absoluto, de cabeza a pies.

Invitada por la Scudería Ferrari , nadie del equipo de Maranello, ni siquiera Lewis Hamilton, quiso marcharse a casa sin una foto para la posteridad junto a la celebrity latina, que además de lucir palmito en boxes, dio un concierto enmarcardo en los festejos del gran premio.