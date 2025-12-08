Lo que no se vio del GP de Abu Dhabi: Las lágrimas de Red Bull, Alonso haciendo masajes y el beso apasionado entre Lando Norris y Magui Corceiro

Abu Dhabi cerró la temporada 2025 de Fórmula 1 con estilo. Max Verstappen se coronó en el circuito de Yas Marina, aunque fue Lando Norris quien terminó proclamándose campeón del mundo en un fin de semana para el recuerdo de todos.

Las lágrimas de GP, ingeniero de Verstappen

La emoción se sirvió hasta la última vuelta en Abu Dhabi. A pesar de que Max Vertsappen volvió a obrar su enésimo milagro particular esta temporada tras ganar en Yas Marina, la tercera posición de Norris fue suficiente para que el piloto de McLaren terminase la temporada con dos puntos más que el neerlandés, suficientes para ser campeón del mundo y arrebatar la corona a Max.

La recta final de temporada se ha vivido con mucha emoción en Red Bull, emocionados por las gestas de Verstappen y volcados en que su piloto tuviese la oportunidad de pelear por el campeonato hasta el final. Uno de los que más lo sintió fue Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Max, que terminó llorando en el muro tras quedarse el neerlandés tan cerca de la gloria.

GP also deserves the biggest praise in the world the duo he creates with max is the best there is and we are so proud of him too💙 pic.twitter.com/hNMEEZrmo8 — Sem¹ ✮ (@Semmieeef1) December 7, 2025

Lo cierto es que GP ha vivido una temporada complicada en lo personal, aunque se desconocen las causas. ''Sé mejor que otros cómo vivió esta temporada y no fue fácil. No quiero hablar mucho de ello en la radio ni aquí, así que espero poder hablar de ello con él pronto'', comentó Max tras la carrera. El final de la carrera vino acompañado de un torrente de emociones para el ingeniero, que volvió a demostrar esta temporada su vital importancia para el éxito del tetracampeón en pista.

Las felicitaciones y la vuelta de CarLando

Tras la carrera, fueron muchos los que se acercaron a felicitar a Lando Norris por su victoria; desde Fernando Alonso a Max Verstappen, Oscar Piastri, ingenieros y mecánicos de McLaren... todos quisieron mostrar sus respetos para el británico, flamante campeón del mundo.

Entre todos ellos, especialmente sentida la celebración de Carlos Sainz, amigo íntimo de Lando Norris. Su tiempo compartido en McLaren dejó una bonita amistad entre ambos y la victoria del británico en Abu Dhabi fue un recordatorio a todos de su conexión fuera de pista.

Alonso bendiciendo a los tres rivales

Uno de los que más felices estaba por terminar la temporada 2025 fue Fernando Alonso. A pesar de que el asturiano completó una de sus mejores campañas a nivel personal, lo cierto es que el AMR25 ha vuelto a estar demasiado alejado de las expectativas y la frustración ha sido la tónica dominante del bicampeón este año.

Fernando fue visto haciendo masajes antes de la carrera a Piastri, Norris y Verstappen, una forma de aliviar la tensión entre los tres. También se atrevió a lanzarles agua con su botella, una especie de bendición por un piloto que en 2026 promete volver a dar guerra.

El beso apasionado entre Magui Corceiro y Lando Norris

Tras conquistar el mundial, Lando Norris lo celebró con sus personas más cercanas; desde sus padres hasta mánager y miembros de la familia, nadie quería perderse el triunfo del británico tras una temporada de mucho sufrimiento para todos.

Lando Norris besándose con su novia Magui Corceiro / DAZN

De esa celebración, uno de los momentos más sorprendentes fue el beso apasionado de Lando Norris con Magui Corceiro, su actual pareja. La actriz y modelo portuguesa, exnovia de Joao Félix, se mostró muy emocionado con la victoria de su novio.