Villeneuve: "Yo sustituiría a Checo por Carlos Sainz"

A Checo Pérez se le acaba el tiempo. Sus últimas actuaciones están agotando la paciencia de sus defensores, y ya son muchas las voces críticas que piden su salida de Red Bull, tan solo dos meses después de anunciar una extensión de dos años a su contrato actual. A eso se le suma, que uno de los pilotos con mejor rendimiento de la temporada, Carlos Sainz, aún no tiene equipo confirmado para la próxima temporada. Ahora, ha sido Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997 con Williams, quién asegura que el recambio de Pérez debería ser el piloto español entre todas las opciones.

"En la familia Red Bull ahora, no hay un sustituto adecuado para Sergio Pérez. Yuki Tsunoda sigue siendo un piloto volátil, está un poco más controlado que en el pasado, pero sigue siendo inconsistente. Liam Lawson no tiene la experiencia para sustituirle, no sabemos si puede dar ese paso".

"Mi mejor apuesta para sustituir a Pérez en Red Bull es Carlos Sainz. Es un gran compañero de equipo que rinde para cualquier equipo en el que pilota. Red Bull necesita reconstruirse ahora mismo, Sainz sería un gran primer paso en esa reconstrucción", sentencia el canadiense.

El piloto mexicano ahora mismo se encuentra en la séptima posición del Mundial de Pilotos, su compañero de equipo, Verstappen, le dobla en puntos y su rendimiento no está siendo el deseado en esta temporada.

En las primeras carreras consiguió encadenar buenos resultados: tres segundos puestos y un tercero en las cinco primeras carreras, pero después del GP de Emilia-Romaña su rendimiento ha caído en picado, ya que su mejor resultado ha sido la séptima posición conseguida en las carreras de Austria y Hungría. Además, uno de sus puntos más débiles son las clasificaciones, puesto que en el último Gran Premio disputado volvió a quedarse fuera en Q1 al estrellar su coche contra el muro en las primeras de cambio, algo que ya es rutinario.

"No podemos correr con una sola pierna", dijo Christian Horner tras la clasificación del sábado. Red Bull no puede perder ninguna oportunidad de estar al principio de la parrilla, teniendo en cuenta que ahora su hegemonía está siendo amenazada por los McLaren, que han demostrado ser el monoplaza más rápido en las últimas carreras.

Por su parte, Carlos Sainz aún está esperando para tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Alpine y Williams parecen ser los equipos que están apostando más fuerte por él, pero Mercedes, que aún no ha decidio si confiar en Antonelli, y Red Bull, con el futuro incierto de Pérez, no son opciones que se puedan descartar en este momento.