Villeneuve reclama un nuevo compañero para Verstappen: Alonso, Leclerc o Norris

El segundo asiento de Red Bull se ha presentado como una de las vacantes más complicadas de ocupar en las últimas temporadas. A principios de este curso, el equipo tuvo que tomar la medida de intercambiar a Liam Lawson y a Yuki Tsonuda para impulsar el rendimiento del equipo. Aunque el cambio haya arrojado un poco de esperanza, para Jacques Villeneuve, expiloto de F1, los resultados del piloto japonés no están a la altura.

Al finalizar el Gran Premio de Hungría el expiloto canadiense etiquetó a Yuki como 'probablemente el peor piloto que ha compartido box con Max Verstappen'. En lo que va de temporada, desde que llegó Tsonuda al equipo, únicamente ha conseguido sumar tres puntos y su mejor posición equivale a un noveno puesto en Baréin.

El talento de Verstappen

Jacques Villeneuve, ante 'Vison4sport', respaldó a Max Verstappen: "Mucha gente dice que es injusto que el coche está hecho para Max, pero podría ser el único que realmente da buenos comentarios al equipo. Así que sí, desarrollan el coche, así que cada vez le va mejor. No intentan ponérselo difícil al piloto número dos" las palabras del expiloto fueron compartidas a la vez por 'SoyMotor.com'.

"Ya no hay pilotos excepcionales. Por eso, Max destaca de verdad. Es difícil poner a alguien a su lado. Porque si todos los pilotos que compiten entre sí son apenas buenos, todos se verán geniales juntos. Eso es hasta que llegas a alguien como Max y piensas: '¡Bueno, quizás no todos son lo suficientemente buenos!'" añadió.

Un nuevo compañero

Para el canadiense, el truco está en que el acompañante de Verstappen en el box sea un nombre con relevancia en la F1. "Sería bueno ver a un Leclerc junto a Max para ver lo bueno que es realmente. O sería bueno poner a Alonso ahora al lado de Max, porque eso es algo que ya sabemos. Sería bueno poner a Norris al lado de Max, para ver si Norris es excepcional o simplemente muy bueno. Sabemos que Max es excepcional, pero los pilotos a su lado simplemente no han sido lo suficientemente buenos".

El problema de Tsonuda

"Ya tiene cuatro o cinco años de experiencia. Ha dado lo mejor de sí y, claramente, no es lo suficientemente bueno. Eso es todo. Así que le han dado esta oportunidad y qué lástima. Lo pusieron y no rindió. Es así de simple, y no hay que sentirse mal por él" explicó Villenueve.