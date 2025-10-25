Villeneuve lo tiene claro: “Álex Palou es el piloto perfecto para el futuro de Red Bull”

A falta de cinco grandes premios para el fin de temporada, Red Bull y Racing Bulls son los dos únicos equipos que aún no han confirmado su dupla oficial para 2026. Max Verstappen tiene su sitio asegurado en la escudería de Milton Keynes y Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Arvid Lindblad compiten por un puesto. Mientras, todo apunta que Isack Hadjar será el compañero del tetracampeón de F1.

Pero la incógnita aún genera especulaciones de todo tipo. La última de Jacques Villeneuve, campeón de Fórmula 1 en 1997 y de IndyCar. El expiloto, quien se encuentra en el 'paddock' de Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo del Gran Premio de México, reveló quién cree que es el piloto perfecto para Red Bull.

Álex Palou durate los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 de 2022 / EFE

En sus declaraciones, recogidas por 'Marca' el campeón se mostró impasible ante las actuaciones de Yuki Tsunoda a mandos del Red Bull. Cabe recordar que el japonés aterrizó como remplazo de Liaw Lawson en Red Bull, dos carreras después del inicio de temporada. "¿Tsunoda? ¿Cuánto años lleva... cinco? Ya hemos visto si es bueno... y no lo es", dijo el canadiense.

Precisamente, sobre Lawson si guarda una opinión positiva. Pero considera que aún hay alguien mejor para el puesto. "Aún tiene cosas que mostrar [Lawson]. No tiene mucha experiencia. Mantenlo y luego traete a Álex Palou de la IndyCar. Ha ganado carreras bajo presión y en muchas circunstancias diferentes. Es el piloto perfecto para el futuro de Red Bull. Pruébalo", expresaba.

Un piloto "muy fiable"

"Es un piloto de carreras muy fiable y ha recibido mucho mejor entrenamiento y práctica que un piloto de Fórmula 2. Compite bajo una presión tremendaen las 500 Millas de Indianápolis, en diferentes tipos de pistas, y siempre está entre los primeros", asegura. Una opinión muy interesante, sin duda, pues proviene de alguien que ha competido en ambos campeonatos.

En el pasado, el expiloto ya había expresado su admiración por Palou, asegurando no entender por qué ningún equipo en 'El Gran Circo' le había dado la oportunidad. "No entiendo como no está en F1, no tiene sentido. Por alguna razón, no se presta atención a lo que hacen los pilotos en EE.UU. ¿Por qué vas a preferir antes a un piloto de F2 que a Palou?", expresaba.

Palou había admitido haber tenido conversaciones con Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, para firmar por el segundo equipo de la marca hace dos años, pero las negociaciones no cuajaron. Tampoco cuajó su intento de aterrizar con el 'paddock' de F1 con McLaren, con quien mantiene una batalla judicial tras romper su contrato con el equipo británico.