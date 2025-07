Villeneuve lo tiene claro: ¿por qué Alonso es mejor que Hamilton y Verstappen?

Medir a Fernando Alonso solamente por sus estadísticas es siempre un mal negocio. El asturiano ha ganado dos veces el campeonato del mundo, aunque podrían haber sido muchos más en base a su talento y capacidad para adaptarse a cualquier situación como profesional. A pesar de todo, Alonso se ha ganado el respeto de todo el paddock y no son pocos los que colocan a Fernando un escalón por encima de otros pilotos con más coronas.

En este sentido, el último en romper una lanza a favor del asturiano ha sido Jacques Villeneuve. El campeón del mundo en 1997 se pasó por el podcast 'The Red Flags' para ubicar a Fernando Alonso entre las leyendas de la Fórmula 1. El canadiense no se suele morder la lengua en sus declaraciones y en esta ocasión no iba a ser menos.

Alonso, mejor que Verstappen y Hamilton

Teniendo en cuenta la experiencia del asturiano y su legado como piloto más allá de la Fórmula 1, para Villeneuve su importancia es mayor que la de pilotos como Max Verstappen: "Pongo a Alonso por delante de Max por todo el tiempo que ha estado compitiendo", reflexiona el canadiense. "Si Verstappen es capaz de estar así por otros 20 años sería otra cosa. Si acabara ganando este año, esto lo pondría incluso por delante de Alonso. Pero Fernando ha estado aquí todo este tiempo y también ha ganado otras competiciones como las 24h de Le Mans. Hablamos de nuevo en 5 o 10 años y será Verstappen mejor, porque también ganará Le Mans, Nürbürgring... pero todavía es una etapa temprana de su carrera", explica.

Fernando Alonso gana de nuevo las 24 horas de Le Mans / Agencias

Si se compara con Lewis Hamilton, los paralelismos entre ambos pilotos sí son más adecuados debido a la longevidad y legado tanto del británico como del español. A pesar de que Hamilton sea heptacampeón del mundo y Fernando bicampeón, para Villeneuve no hay color: "Aunque tenga todos estos campeonatos, no es la cantidad de títulos lo importante. Siempre hay dos, tres o incluso cuatro carreras desaparece cada temporada; después despierta y vuelve a ganar. Y demasiados de estos campeonatos fueron con un coche con el que incluso Valtteri Bottas hubiese sido campeón", expresa.

Y es que para el canadiense, el gran punto en contra de Fernando Alonso han sido las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera: "No se le ha dado bien eso", reconoce Villeneuve. "Hamilton tomó las decisiones correctas en el momento oportuno". Una comparación que pone en valor el estatus de Fernando Alonso, un piloto que a pesar de no ganar tanto sí tiene el reconocimiento del mundo del motor al completo.