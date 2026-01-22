Que viene el 'Coco': Mercedes presenta su W17

La Fórmula 1 afronta en 2026 uno de los mayores cambios reglamentarios de su historia, con nueva normativa técnica y de motores que reparten la potencia al cincuenta por ciento entre la parte eléctrica y de combustión. Y al igual que sucedió al inicio de la era híbrida, en la que Mercedes y Lewis Hamilton protagonizaron una racha dominante, esta temporada la escudería alemana vuelve a partir como principal favorita.

El nuevo monoplaza W17 aún no ha salido a pista pero muchos lo consideran ya el ‘coco’ de la parrilla de 2026. Mercedes ha presentado este jueves un coche que va a dar mucho que hablar las próximas semanas, al menos hasta que el Mundial eche a rodar en Australia del 14 al 16 de marzo en Albert Park.

Tras completar la era de efecto suelo sin demasiado brillo, después de dos subcampeonatos, un tercer y un cuarto puesto entre 2022 y 2025, Mercedes quiere recuperar la corona, tanto por equipos como también en pilotos. Mantienen su dupla del año anterior, apostando por la juventud y el talento del italiano Kimi Antonelli y la experiencia y constancia de George Russell.

A falta de menos de una semana para que se inicie la pretemporada en el Circuit de Barcelona, a puerta cerrada, Mercedes ha anticipado los colores que lucirá su flamante W17 , sin grandes cambios: El plateado que les identifica sigue siendo el predominante, especialmente en la parte delantera del coche, incorporando el negro en la tapa motor y parte trasera y también las líneas y tonos azul celeste.

Mercedes , al igual que Red Bull, está en el punto de mira del resto de competidores, principalmente Honda, Ferrari y Audi, que sospechan que han encontrado una ‘laguna’ en el nuevo reglamento en cuando a la relación de compresión de sus motores en carrera, obteniendo ventaja. Este mismo jueves los fabricantes se reúnen con la FIA y la F1 para abordar esta polémica antes de que empiece el campeonato.

Noticias relacionadas

“Estamos preparados para la transición al nuevo reglamento. Nos exige innovación y enfoque total en todas las áreas y el desarrollo a largo plazo del motor, los combustibles y el coche así lo señala”, señala Toto Wolff, jefe de la escudería de Brackly. “Nos seguiremos esforzando los próximos meses”, advierte.