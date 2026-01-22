Fórmula 1
Que viene el 'Coco': Mercedes presenta su W17
Mercedes, al que todos colocan como favorito en la nueva era reglamentaria de la F1, ha presentado la decoración de su monoplaza para 2026, que pilotarán George Russell y Kimi Antonelli
La Fórmula 1 afronta en 2026 uno de los mayores cambios reglamentarios de su historia, con nueva normativa técnica y de motores que reparten la potencia al cincuenta por ciento entre la parte eléctrica y de combustión. Y al igual que sucedió al inicio de la era híbrida, en la que Mercedes y Lewis Hamilton protagonizaron una racha dominante, esta temporada la escudería alemana vuelve a partir como principal favorita.
El nuevo monoplaza W17 aún no ha salido a pista pero muchos lo consideran ya el ‘coco’ de la parrilla de 2026. Mercedes ha presentado este jueves un coche que va a dar mucho que hablar las próximas semanas, al menos hasta que el Mundial eche a rodar en Australia del 14 al 16 de marzo en Albert Park.
Tras completar la era de efecto suelo sin demasiado brillo, después de dos subcampeonatos, un tercer y un cuarto puesto entre 2022 y 2025, Mercedes quiere recuperar la corona, tanto por equipos como también en pilotos. Mantienen su dupla del año anterior, apostando por la juventud y el talento del italiano Kimi Antonelli y la experiencia y constancia de George Russell.
A falta de menos de una semana para que se inicie la pretemporada en el Circuit de Barcelona, a puerta cerrada, Mercedes ha anticipado los colores que lucirá su flamante W17 , sin grandes cambios: El plateado que les identifica sigue siendo el predominante, especialmente en la parte delantera del coche, incorporando el negro en la tapa motor y parte trasera y también las líneas y tonos azul celeste.
Mercedes , al igual que Red Bull, está en el punto de mira del resto de competidores, principalmente Honda, Ferrari y Audi, que sospechan que han encontrado una ‘laguna’ en el nuevo reglamento en cuando a la relación de compresión de sus motores en carrera, obteniendo ventaja. Este mismo jueves los fabricantes se reúnen con la FIA y la F1 para abordar esta polémica antes de que empiece el campeonato.
“Estamos preparados para la transición al nuevo reglamento. Nos exige innovación y enfoque total en todas las áreas y el desarrollo a largo plazo del motor, los combustibles y el coche así lo señala”, señala Toto Wolff, jefe de la escudería de Brackly. “Nos seguiremos esforzando los próximos meses”, advierte.
