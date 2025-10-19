¡Que viene el Coco! Max pone el Mundial 2025 al ‘rojo vivo’

Hay Mundial. O mejor dicho, Max Verstappen ha conseguido cambiar el signo de una temporada que parecía abocada a un mano a mano entre los dos hombres de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris. La épica remontada del neerlandés anima la recta final del campeonato

La escudería ‘papaya’ ha vivido de rentas después de una arrolladora primera mitad de campeonato. De ahí que en Singapur, hace dos semanas, certificaran su segundo título de constructores consecutivo con mucha anticipación, a falta de seis grandes premios. Pero la batalla por la corona de pilotos se les ha complicado mucho y solo hay un ‘culpable’: Verstappen.

La última victoria de los de Woking se remonta al 31 de agosto, cuando Oscar Piastri ‘humilló a Max, que solo pudo ser segundo ante su afición en Zandvoort. Tras el GP de los Países Bajos, el neerlandés parecía resignado. La distancia con el líder era de 104 puntos y nada hacía presagiar un giro de guión como el que sucedió a partir de entonces.

En Red Bull Laurent Mekies había asumido el mando tras la destitución de Christian Horner. Y antes del parón estival Max puso fin a las especulaciones sobre su futuro, que le vinculaban a Mercedes y Aston Martin. Aclaró que se quedaría en el equipo de las bebidas energéticas en 2026, pero su discurso sonó a ultimátum, instándoles a reaccionar.

En los cuatro siguientes grandes premios -Italia, Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos-, Verstappen ha recuperado el ‘feeling’ con el RB21, que comenzó la temporada siendo un monoplaza ‘nervioso’ y difícil de pilotar. Firmó dos espectaculares fines de semana en Monza y Bakú (pole y victoria), maximizó sus opciones en Marina Bay con un segundo puesto en el podio, tras Russell, y ha asestado otro golpe importantísimo en el Circuito de las Américas.

De 108 puntos posibles desde su triunfo en Italia, Max ha sumado 101. Un botín demoledor que además contrasta con el balance de sus rivales por el título, en especial Piastri. El australiano conserva su ventaja al frente de la clasificación, pero lleva solo 37 puntos desde su última victoria en Zandvoort. Norris alcanza los 57 en ese mismo periodo. Quedan por delante cinco grandes premios y 141 puntos en juego y ‘Mad’ Max, tan talentoso como voraz, va a por todas.