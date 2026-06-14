FÓRMULA 1
Victoria de Naël y Campos Racing en la F3 de Montmeló
Ugo Ugochukwu, también piloto de Campos, sigue líder de la categoría pequeña y el barcelonés Bruno del Pino ha finalizado sexto en casa y es tercero del Mundial
Théophile Naël (Campos Racing) ha convertido su pole en el Circuit de Barcelona en una incontestable victoria en la carrera larga de la F3 en el GP de Barcelona-Catalunya 2026.
Ugo Ugochukwu, también piloto de Campos, ha finalizado tercero y se mantiene al frente del campeonato, mientras que el barcelonés Bruno del Pino ha concluído sexto en casa.
Naël , que en Mónaco no tuvo fortuna a pesar de salir también en pole, se ha defendido a la perfección esta vez, conservando la primera posición en la frenada de la primera curva de Montmeló.
Yamakoshiha le ha arrebatado a Ugochukwu la segunda plaza, mientras que Bruno del Pino ha escalado dos posiciones para situarse cuarto de entrada,
Naël ha cambiado el ritmo para dejar atrás a Yamakoshi, con Ugochukwu y Del Pino a su estela. El español llegó a rodar tercero tras un error del estadounidense.
Pero Ugochukwu tenía más de ritmo y recuperó el puesto del podio a costa de Del Pino. El sobrino de Pedro de la Rosa sufrió en el tramo final y se vio superado por Badoer y Deligny.
Naël cruzó la meta primero, por delante de Yamakoshi y su compañero Ugochukwu. El francés se coloca segundo en el Campeonato, a seis puntos de Ugochukwu. Un éxito total de Campos Racing en la carrera de casa. Bruno Del Pino se coloca tercero del Mundial, a 10 puntos del líder
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