Las vibraciones en el AMR26 acentúan los problemas físicos de Alonso: "Veremos si tiene que parar"

El primer fin de semana de carreras de la temporada 2026 de Fórmula 1 dejó un panorama desolador para Aston Martin. Era de esperar tras los test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en los que la fábrica de Silverstone comenzó a experimentar problemas en su nueva unidad de potencia Honda que, como era de esperar, no hicieron más que empeorar con el aterrizaje en Albert Park (Australia) para la primera carrera del curso.

Durante el 'media day' del jueves, Adrian Newey explicó que la escudería empezó a detectar la gravedad real del problema de su proyecto en noviembre de 2025, durante una visita a Tokio junto a Lawrence Stroll y Andy Cowell, cuando fueron a contrastar los rumores de que Honda no iba a llegar a su objetivo inicial de potencia para la primera carrera. "Además de eso, expusieron que había menos gente y que gran parte del equipo original no volvería al trabajo", dijo el reconocido 'gurú' del 'paddock'.

Fernando Alonso, en el box de Aston Martin en Australia / Aston Martin F1 Team

Según confirmó el ingeniero, las vibraciones de la unidad de potencia del AMR26 ponen en riesgo la salud de los pilotos, impidiendo completar con seguridad una distancia de carrera. "Fernando Alonso tiene la sensación de que no puede hacer más de 25 vueltas consecutivas sin el riesgo de daños permanentes en los nervios de la mano", dijo Newey.

Las vibraciones en el AMR26 se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para los ingenieros de Silverstone y los que trabajan en Sakura, en las instalaciones de Honda. Pero también para los pilotos de la marca. Según apunta Emilio Pérez de Rozas, periodista de SPORT, Fernando Alonso acumula una serie de problemas físicos debido al desgaste acumulado.

¿Parar es una opción?

A sus 44 años, el piloto asturiano empieza a resentirse a nivel físico. Según apunta el experto en un artículo publicado en este mismo diario, "el motor Honda, destroza, machaca, las cervicales de Fernando y, sobre todo, provoca un dolor tremendo en su ya dañada y dolorida mano izquierda".

Es por ese motivo, que los problemas de vibraciones estarían suponiendo un auténtico dolor de cabeza para Alonso, sumado además a lo difícil que se hace trabajar con problemas en la unidad de potencia, pues no se pueden completar tandas largas, algo que imposibilita la extracción de información. Ante esta situación tan complicada, Pérez de Rozas no descartó que el asturiano llegue a tomar decisiones contundentes durante esta temporada. "Veremos si le recomiendan parar y pudiera dejarlo", afirmó Pérez de Rozas en Radio Marca. Sin embargo, aseguró que el piloto de Aston Martin sigue con el objetivo de volver a ganar un Gran Premio, aquella ansiada victoria 33 que tanto esperan sus fans.