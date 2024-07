Verstappen, bajo presión... también en Red Bull

Max Verstappen acabó el Gran Premio de Hungría 'desquiciado'. Cometió más errores de lo habitual, no pudo con los McLaren en la salida y protagonizó su enésimo toque con Lewis Hamilton a falta de cinco vueltas, para terminar en fuera del podio, en quinta posición y cediendo 8 puntos respecto Lando Norris en el Mundial. Aunque llega a Spa líder y todavía con 76 puntos de ventaja en el campeonato, antes de empezar ya ha recibido un nuevo 'golpe': será penalizado con diez puestos en parrilla por recurrir al quinto motor. Además Red Bull le ha prohibido competir en simracing hasta altas horas de la noche como venía haciendo últimamente.

Verstappen es un auténtico apasionado de las competiciones de simracing con su equipo, el Team Readline. Durante varios grandes premios, como ocurrió el pasado fin de semana en Hungría, se le ha visto participando online de madrugada en su hotel. Hasta ahora nunca hubo problemas por trasnochar el sábado y correr un gran premio de Fórmula 1 el domingo, pero teniendo en cuenta la nueva situación del Mundial, con McLaren discutiendo la superioridad de Red Bull y presionando al líder cada fin de semana, la escudería de las bebidas energéticas ha decidido poner freno a su campeón.

"En el fin de semana de carrera en Hungría, Max sólo usó su simulador porque otro piloto de su equipo no pudo correr. Sin embargo, hemos acordado que no lo volverá a hacer hasta tan tarde en el futuro. Max estaba bastante irritable en Budapest. Las críticas no tardaron en aparecer. Es normal, ya que se pasó la mitad de la noche en un simulador de carreras", ha explicado Helmut Marko en su columna en Speedweek, dejando claro que no les gusta este comportamiento.

"Debo decir que en Imola no se acostó hasta las tres de la mañana por la misma razón, y luego ganó. Él tiene un ritmo de sueño diferente y durmió sus siete horas", matiza Marko Por su parte el team principal de Red Bull, Christian Horner considera que a Verstappen no le afecta trasnochar por el simracing, pero asume la solución acordada por el tricampeón y su mentor.