Verstappen vuelve a la carga contra la nueva F1: “No quiero que estemos cerca de la Fórmula E”

La nueva era de la Fórmula 1 ya ha echado a rodar y el cambio de reglamento para la temporada 2026 está trayendo cola tras los primeros y segundos test de pretemporada disputados en el Circuito de Sakhir. Varios pilotos se han mostrado especialmente críticos con las características de los nuevos monoplazas y el cambio en el tipo de conducción que acaba desencadenando el desencanto de varios pilotos de la parrilla, entre ellos, el heptacampeón Lewis Hamilton, y la guinda del pastel, el tetracampeón Max Verstappen.

Para este curso 2026, se puede observar que los coches son más cortos, más estrechos y también más ligeros. Pero lo que más cola está trayendo es el hecho de que las unidades de potencia funcionen con un 50% de energía eléctrica. Esto ha generado varias incógnitas, puesto que estas nuevas baterías requieren descargarse y cargarse repetidamente en una sola vuelta, y los pilotos deben aprender a gestionar este tipo de características en pista.

Max Verstappen durante la primera tanda de test en Bahréin, la pasada semana / EFE

Precisamente el neerlandés fue uno de los más críticos tras la primera tanda de test en Bahréin, que se celebraron del 11 al 13 de febrero. "Para pilotar, no es muy divertido, honestamente. La palabra correcta es gestión", empezó el neerlandés. "No es Fórmula 1, se siente un poco más como un Fórmula E con esteroides. Como piloto puro, disfruto pilotando a fondo. Y ahora mismo no puedes hacer eso. Hay demasiadas cosas pasando. Lo que haces con los inputs tiene un efecto masivo en la parte energética. Para mí, eso no es Fórmula 1", dijo el nuevo dorsal '3' tras la segunda toma de contacto con el nuevo monoplaza diseñado en Milton Keynes. Max apuntó que "la forma de correr está cambiando. Es menos pura".

No se arrepiente de sus palabras

Sus declaraciones provocaron un fuerte revuelo y una semana después, en la tercera tanda de test oficiales, el neerlandés no se mostró nada arrepentido de sus palabras. Al ser preguntado si más pilotos de Fórmula E podrían recalar en Fórmula 1, expresó que espera que no. "Quiero decir, no en cuanto a los pilotos, porque hay muchos buenos pilotos que también serían capaces de rendir realmente bien aquí. Pero no quiero que estemos cerca de la Fórmula E", se reafirmó Max. "Quiero que de hecho nos mantengamos alejados de eso y seamos Fórmula 1. Así que no aumenten la batería. De hecho, eliminen eso y concéntrense en un buen motor, y que la Fórmula E sea Fórmula E, porque de eso se trata", expresaba en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por su parte, Verstappen también aseguró que no le importa en absoluto que sus críticas hayan podido enfadar a cierto sector de 'El Gran Circo'. "Solo estoy compartiendo mi opinión", añadió el neerlandés, haciendo gala una vez más de su carácter determinante. "Vivimos en un mundo libre, con libertad de expresión y sí, eso es lo que sentí. No todos tienen que sentir lo mismo, pero así es como me sentí y tampoco importa, por supuesto, lo que otras personas tengan que decir al respecto. Simplemente me hicieron una pregunta y compartí mi opinión", terminó diciendo Max, que este jueves afrontará la penúltima jornada de test de la temporada.