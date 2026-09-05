Verstappen tira de ironía ante los problemas de Red Bull en Monza: "Tengo menos potencia que un Fiat Punto"

La tercera sesión de entrenamientos libres en Monza dejó una imagen curiosa de Max Verstappen. Aunque el piloto de Red Bull consiguió acabar en tercera posición, durante la sesión se mostró bastante molesto con la potencia de su coche.

Monza es uno de los circuitos donde más importancia tiene la velocidad punta, ya que cuenta con rectas muy largas. Por eso, cualquier problema de potencia puede hacer perder bastante tiempo frente a los rivales. En uno de esos momentos, Verstappen habló por radio con su equipo y soltó una frase que rápidamente llamó la atención: “Tengo menos potencia que un Fiat Punto”.

El comentario del neerlandés fue en tono de broma, pero también dejó claro que no estaba satisfecho con el rendimiento del coche. En un circuito como Monza, donde los pilotos pasan buena parte de la vuelta a máxima velocidad, este tipo de problemas pueden marcar bastante la diferencia.

Momento tenso con Hamilton

La sesión también dejó un momento de tensión entre Verstappen y Hamilton. Los dos pilotos coincidieron en pista a gran velocidad y estuvieron cerca de tocarse. Los comisarios revisaron la situación después, aunque finalmente no hubo consecuencias importantes.

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Red Bull tendrá que revisar los datos antes de la clasificación para intentar mejorar el rendimiento del coche. Verstappen sigue estando entre los pilotos más rápidos, pero su comentario por radio deja bastante claro que todavía no está del todo cómodo con su monoplaza.