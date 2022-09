Verstappen tiene su primer 'match ball' en Singapur

Tras sumar su undécima victoria, Max tiene probabilidades matemáticas, aunque bastante remotas, de alzarse con su segunda corona en Singapur No podrá batir el récord de anticipación de Michael Schumacher, que en 2002 se proclamó campeón a falta de seis carreras. Si Max lo lograse en la próxima cita, quedarían cinco

Después de una temporada de máxima igualdad y sufrimiento hasta la última curva en el pulso que le enfrentó a Lewis Hamilton para coronarse por primera vez en 2021, Max Verstappen afronta este año un final de campeonato mucho más tranquilo. Para la F1 y los aficionados es una mala noticia, pero la superioridad mostrada por el piloto neerlandés en las últimas carreras disputadas han disparado su ventaja al frente de la clasificación general (116 puntos con Leclerc) y Max podría proclamarse ya campeón anticipadamente en Singapur este próximo domingo 2 octubre.

Las probabilidades matemáticas de que Verstappen se asegure el título en la prueba asiática, decimoséptima del calendario 2022, a falta de cinco grandes premios para la conclusión de la temporada, son bastante remotas, pero existen. Si gana la carrera con vuelta rápida y Leclerc acaba octavo o peor, el piloto de Red Bull revalidará la corona. Y si gana sin vuelta rápida, Leclerc debería terminar noveno o peor para que los números sean favorables a Max.

Y todo ello sin olvidar que a estas alturas hay otros pilotos con opciones matemáticas de ser campeones, si bien Sergio Pérez sería el tercero en discordia y nadie duda que en caso de ser necesario, habría órdenes de equipo. En cualquier caso, la web de la F1 tiene en cuenta al mexicano en sus cálculos y apunta que para que Max fuese campeón tendría que ser primero con vuelta rápida en Singapur, con Leclerc octavo o peor y Perez cuarto o peor. La otra opción sería ganar sin vuelta rápida, con Leclerc noveno o peor y Pérez cuarto o peor sin vuelta rápida.

