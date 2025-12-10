Solo Verstappen sobrevive al fin de ciclo en Red Bull

Red Bull desembarcó en la Fórmula 1 en 2005, cuando su fundador Dietrich Mateschitz, fallecido hace tres años, compró la estructura de Jaguar. Puso al frente a su gran amigo Helmut Marko, como asesor del equipo y máximo responsable de la cantera, al genio del diseñado Adrian Newey al frente del área técnica y a Christian Horner en el cargo de Team Principal. A lo largo de dos décadas forjaron un auténtico ‘dream team’ y encadenaron dos épocas dominantes con Sebastian Vettel y Max Verstappen.

De todos los que aparecían en las fotos de las celebraciones y éxitos de Red Bull, solo resiste el tetracampeón neerlandés, que esta temporada ha perdido por dos puntos la que hubiera sido su quinta corona consecutiva. El director deportivo Jonathan Wheatley se marchó hace un año para emprender la nueva aventura de Audi en F1, Newey se incorporó en marzo pasado a Aston Martin, Horner fue cesado en julio y relevado por Laurent Mekies y ahora es Marko el que abandona el ‘barco’.

Según la versión oficial, por decisión propia y por cansancio, a sus 82 años, aunque a nadie se le escapan las diferencias de criterio con la cúpula ejecutiva del equipo, que encabeza Oliver Mintzlaff. Les desafió firmando un contrato con el júnior Alex Dunne y Red Bull tuvo que apresurarse a deshacer el acuerdo, indemnizando al irlandés.

En 2026, no solo cambiará totalmente el entorno de trabajo de Verstappen. Tampoco estará Honda. El fabricante japonés, que ha contribuído decisivamente a la etapa triunfal de Max, se convertirá en socio exclusivo de Aston Martin, mientras que Red Bull empezará a utilizar sus propias unidades de potencia en colaboración con Ford.

Muchos se platean si la salida de Marko acabará provocando también la de Verstappen, que tiene contrato hasta 2028, pero puede anticipar dos años su marcha si así lo considera, según lo pactado en su día con Red Bull. Max siempre se ha mostrado leal al hombre que le dio su gran oportunidad en la F1 y le ha protegido contra viento y marea desde que debutó en 2015 con Toro Rosso y ascendió al primer equipo con 17 años.

"Diría que Max estaba un poco triste. Estuvimos recordando los momentos increíbles que habíamos pasado juntos. Max no sólo quiere tener éxito, quiere tener éxito en un entorno armonioso. Si ya no lo tiene, lo dejará de un día para otro. Pero ahora es demasiado joven para eso", asegura Helmut Marklo en la prensa austríaca a propósito de su despedida.

Para Verstappen, sin embargo, todo se reduce a una premisa: El rendimiento de su monoplaza en 2026. La llegada de Mekies ha favorecido la estabilidad y la armonía en el box, pero si el equipo no está a la altura la próxima temporada, forzará un cambio de aires. En 2027, las puertas de Aston Martin pueden abrirse de par en par si se decide a seguir los pasos de Newey y Honda.