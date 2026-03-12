Verstappen, sí a seguir en F1, pero con condiciones

Max Verstappen ya ha dejado claro desde pretemporada que no se divierte con esta nueva Fórmula 1. Y aunque no piensa prolongar su carrera deportiva tanto tiempo como su amigo Fernando Alonso (44), el tetracampeón tampoco quiere dejarlo a corto plazo. A sus 28 años y con contrato en vigor con Red Bull hasta 2028, Max condiciona su futuro a la evolución del campeonato: “Quiero seguir, pero espero que esto mejore”, ha dicho este jueves en vísperas del GP de China.

Max ha sido uno de los pilotos más beligerantes con el cambio de reglamento técnico que ha abordado la F1 en 2026 . "No quiero irme, no realmente. Ojalá me pudiera divertir algo más, sin duda, pero también estoy haciendo cosas divertidas. Voy al Nordschleife, espero poder hacer Spa en el futuro, Le Mans... estoy combinando otras actividades, tengo otras distracciones, positivas diría. Pero también es conflictivo. No disfruto del coche, pero sí de trabajar con el equipo y con el departamento de motores", ha matizado.

"No quiero irme, pero espero que esto mejore. He hablado con FOM y FIA y estamos trabajando hacia algo que, espero, lo mejore todo", ha añadido, confirmando las palabras del CEO de la F1, Stefano Domenicali, que días atrás, leyendo las declaraciones de Max en las que aseguraba que no duraría mucho en el ‘Gran Circo’, ya avisó que no creía en esta amenaza. “He hablado con él y les puedo asegurar que seguirá formando parte del futuro de nuestro campeonato”, advirtió el italiano.

Es decir, Verstappen no tira la toalla. "Hay un par de soluciones simples, pero las tiene que autorizar la FIA, sobre todo lo que tenga que ver con la batería, empezar con un 0% en la batería no es divertido y es bastante peligroso. Estamos hablando con ellos para ver qué podemos hacer. Casi tuvimos un gran accidente en Australia, parte de ello dependía de la batería, otro del anti-stall, pero no era el único que tenía cero o un 20% de batería, es algo que creo que se puede cambiar fácil", ha comentado.

"No estoy resignado para los próximos años. Espero que para el año que viene ya podamos dar un buen salto adelante. Hay algunas opciones que estamos debatiendo", ha insistido Verstappen. Pese a sus críticas, está convencido de que tiene una buena oportunidad en la categoría, a pesar de la distancia que ha tomado Mercedes en este arranque de la temporada. Y eso que ha tirado de humor a la hora de explicar cómo ha preparado el GP de China.

"Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y practiqué un poco con Mario Kart. Encontrar las setas me está saliendo bastante bien. Las conchas azules son un poco más difíciles, pero estoy trabajando en ello", ha soltado el tetracampeón, ironizado con la referencia de Charles Leclerc a las setas de Mario Kart en plena carrera en Australia, cuando perseguía a Russell.