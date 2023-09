Verstappen y Sainz arrancan al frente en Monza

El piloto madrileño, ultramotivado ante los 'tifosi' de Ferrari, ha sido segundo tras el líder de Red Bull en los primeros libres del GP de Italia Fernando Alonso ha comenzado sexto en una pista de velocidad pura y que sobre el papel no beneficia a Aston Martin, que estrena alerón trasero

Carlos Sainz, que este viernes cumple 29 años, lo ha celebrado con los tifosi de Ferrari y ha protagonizado un debut ilusionante en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, finalizando segundo a solo 46 milésimas del gran dominador y líder del Mundial Max Verstappen ( 1:22.657).

Sainz , que al igual que su compañero Charles Leclerc ha recurrido a un nuevo motor, sin sanción, en Monza, ha terminado por delante del segundo Red Bull de Sergio Pérez, que ha sido tercero, a menos de dos décimas de 'Mad' Max, con Leclerc en cuarta posición, 0.309.

