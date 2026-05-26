Verstappen y Russell chocan por el futuro de la Fórmula 1

El Gran Premio de Canadá dejó algunas de las batallas más emocionantes que se han visto en la Fórmula 1 a lo largo de esta temporada. El 'pique' entre los dos pilotos Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, mantuvo a los aficionados pegados al televisor. Y eso que la nueva era de monoplazas ha levantado ampollas entre algunos de los pilotos de la parrilla, que consideran que el tipo de conducción y de carreras no están al nivel de lo que debería ser la Fórmula 1.

Max Verstappen es uno de ellos. El ganador de 71 Grandes Premios en Fórmula 1 llegó a acusar a la competición de ser una "Fórmula E con esteroides" ahora que las unidades de potencia estan compuestas por un 50% de energía eléctrica. Y en su particular descontento, ha dejado entrever una posible retirada en caso de que las normas sigan siendo las mismas en 2027.

¿Un 2027 de cambios?

El malestar general terminó desenvocando en que la FIA anunciase que revisará las reglas, y a falta de una confirmación 100% oficial, se espera que el próximo año lleguen nuevos cambios; el equilibrio pasaría a un 60% de térmico y sólo un 40% de eléctrico. Algo que, según parece, convence a Max. El '3' de la categoría se mostró muy optimista con esto, puesto que asegura que será un bien para la competición. "Es definitivamente lo que el deporte necesita y lo mínimo que esperaba. Sin duda, va por muy buen camino", dijo el piloto neerlandés ante los medios en Canadá. "Era lo mínimo que esperaba y me parece genial que quieran hacerlo. Es justo lo que necesita este deporte", expresó.

"Sólo quiero un buen producto en la Fórmula 1 y esto, sin duda, lo mejorará. Lo que dije antes sobre los cambios que, con suerte, se producirán el año que viene, ayudará mucho, porque siempre he dicho que no importa si tengo un buen coche o no, lo que importa es el producto. Creo que el producto mejorará así y naturalmente, el disfrute aumentará", valoraba el piloto en la previa de Canadá.

Russell defiende las buenas carreras

Una idea que contradice Russell, su eterno enemigo en la parrilla, quien considera que los adelantamientos que se vivieron en el Circuit Gilles Villeneuve, tanto en la sprint como en la carrera, sirven de demostración de que no hay nada que revisar de cara a 2027. "Me encantó, creo que fue genial", dijo, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Probablemente no veía una batalla así desde Lewis Hamilton y Nico Rosberg en Bahrein 2014. Y estos nuevos coches permiten hacer eso. Estos nuevos motores permiten hacer eso", expresaba el ganador de seis grandes premios.

"No sé por qué alguien quiere cambiarlos, porque tuvimos batallas increíbles en Melbourne. Tuvimos grandes batallas en China. Kimi y yo hemos tenido una gran batalla hoy y ayer, y eso solo es posible gracias a cómo son estas unidades de potencia", sentenciaba el segundo clasificado en la lucha por el campeonato.

La visión de Verstappen

Una opinión muy distinta a la que tuvo el tetracampeón tras la carrera, en la que se vio superado por Lewis Hamilton en la curva 1 del trazado canadiense precisamente por haberse quedado sin potencia eléctrica, algo con lo que los pilotos tienen que convivir este curso. "He estado pilotando distintos tipos de coches este año y especialmente la semana pasada (en Nürburgring) me recordó lo puro que puede ser el automovilismo y lo buenas que pueden ser las carreras", decía el '3' de la parrilla.

"Así que, cuando vuelvo a la Fórmula 1, la cuestión es que aquí, especialmente la mayoría de los pilotos, somos los mejores del mundo. Así que incluso si nos dieras un coche de alquiler, te ofreceríamos un buen espectáculo y competiríamos muy duro y muy bien entre nosotros. En ese sentido no tiene nada que ver con las reglas", expresó Max. "Pero para mí, al conducir todo es un poco confuso. No es lo que debería ser la Fórmula 1. Todo esto es demasiado complejo", sentenciaba.