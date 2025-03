Verstappen se rinde antes de Australia

No ha sido el inicio de pretemporada esperado para Red Bull. Los test de Bahréin han confirmado que a la escudería austríaca le queda todavía mucho trabajo por hacer, especialmente después de terminar tercero en el Mundial de Constructores la temporada pasada. Verstappen no puede hacer milagros cada semana si la competencia avanza a pasos de gigante, aunque para el neerlandés no habrá excusas posibles en su lucha para buscar la quinta corona consecutiva.

Es evidente que Red Bull ha sido el equipo de los cuatro punteros que más ha sufrido en los test de pretemporada. La escudería austríaca no pudo realizar simulaciones de carrera después de que el RB21 mostrara problemas de fiabilidad durante sus vueltas en Bahréin. El optimismo no parece estar presente entre los integrantes del equipo de las bebidas energéticas en este inicio de curso y el primer Gran Premio de la temporada está a la vuelta de la esquina.

McLaren, el equipo a batir

Si Red Bull arrancó 2024 como el claro equipo a batir, en este 2025 las cosas parecen ser completamente opuestas; sin el rendimiento que se esperaba tras el trabajo durante el invierno, la escudería austríaca deberá mejorar si quiere llegar a pelear por victorias este curso. En este sentido, quien mejor sabe cómo se está comportando el RB21 estas semanas no es otro que Max Verstappen.

Verstappen, realista con Red Bull / Darko Bandic / AP

El tetracampeón neerlandés se sinceró con los medios neerlandeses en un evento de Viaplay donde expresó su preocupación sobre el rendimiento de Red Bull: "No creo que podamos luchar por la victoria ya en Melbourne", anunció Verstappen. Más realista que nunca, Max se descartó para la victoria en el primer Gran Premio de la temporada, aunque espera que el RB21 pueda tener mejores prestaciones en Australia: "Todo se puede configurar un poco mejor en Melbourne que en Bahréin", confesó.

Y es que el dominio inicial de McLaren por encima del resto de equipos, según el neerlandés, parece evidente: "En este momento solo uno puede competir por el mundial, ¡y ese equipo es naranja! Es un color muy bonito, por supuesto, pero por nuestra parte, todavía tenemos trabajo por hacer. Otros equipos también quieren ver algunas mejoras, creo, así que en este momento un equipo está claramente por delante", expresa Max.

El neerlandés se basa en el ritmo de los test de Bahréin para hablar de la superioridad de McLaren antes de empezar: "Si nos fijamos en los tiempos por vuelta, creo que McLaren es el favorito. Por nuestra parte, no todo ha ido del todo bien, pero por otro lado tenemos algunas ideas sobre cómo mejorar. En términos de equilibrio, se siente un poco más conectado al entrar en las curvas y también en el medio de las mismas. Pero, por otro lado, todavía hay problemas con los pianos y con los baches". Una confesión realista que sirve de pequeño adelanto de lo que se podrá ver en Australia en menos de una semana.