Verstappen se rinde a Alonso: "Lo prefiero al 99% de los demás"

La admiración de Max Verstappen por Fernando Alonso no conoce límites. Es sabido por todos que el neerlandés guarda en especial estima al asturiano no solo por su habilidad, sino por su longevidad en un mundo tan extenuante como el de la Fórmula 1, donde son pocos los capaces de mantener el ritmo durante tanto tiempo como el bicampeón. Esa fascinación por el piloto de Aston Martin podría traducirse en una futura colaboración lejos de la Fórmula 1, algo que juzgando por las palabras de Verstappen sería más que posible.

En plena pretemporada antes del inicio de la competición, el neerlandés ofreció una interesante entrevista en Viaplay donde trató algunos de los temas de actualidad de la categoría reina. Entre los aspectos a tratar estaba su futuro en la Fórmula 1, algo que para el neerlandés nunca ha estado asegurado a pesar de sus éxitos. Y es que Max no se ve compitiendo hasta una edad tan tardía como Alonso: "No me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta que tenga 44 años, y menos con 24 carreras", confiesa.

Max Verstappen y Fernando Alonso. / SPORT.es

"Personalmente, creo que cuando tenga 40 años no seré el mismo que ahora. Quizá tampoco en cuanto a motivación", explica. "Y si no estás en un coche top, más aún. De verdad creo que si Fernando estuviera en un coche top, entonces... como en 2023, podría luchar por podios. Ahí es cuando ves salir al luchador de nuevo, en ciertos momentos lo saca, ves lo que puede lograr, ves que es un luchador. Y cuando has sido dos veces campeón del mundo, has ganado mucho y estás compitiendo por ser décimo...", reconoce Verstappen.

¿Colaboración en Le Mans?

El secreto de la longevidad de Fernando es algo que cautiva a Verstappen, un hecho que el propio piloto ha desvelado tras mantener una conversación con Alonso rumbo a Catar: "Íbamos en avión y pensé que sería interesante saber cosas. Él tiene 44 años, así que pensé, 'Fernando, ¿cómo lo ves tú?' Y creo que lo que más se nota es esa incomodidad física", detalla. "Simplemente sufres más por ciertas cosas, y estos coches no son los más divertidos de conducir, así que no es nada agradable. A medida que envejeces, por supuesto, sufres más. El hombro, la espalda, el cuello... Creo que eso requiere un poco más de esfuerzo para mantenerlo todo en buen estado. Así que eso es algo en lo que te centras mucho más".

Verstappen y Alonso compartiendo podio en el GP de Miami 2023 / EFE

Si algo comparten Fernando Alonso y Max Verstappen es el hecho de reconocer que hay vida más allá de la Fórmula 1. Ambos se han probado en otras categorías fuera del Gran Circo, con especial mención a las victorias en el Mundial de Resistencia del asturiano y las 24 Horas de Lemans (2018 y 2019) y las 24 Horas de Daytona (2019). En ese objetivo común de competir en otras categorías se encuentran el de Red Bull y el de Aston Martin, que han hablado en múltiples ocasiones sobre una posible colaboración en un futuro.

En esta ocasión, Verstappen responde a la posibilidad de competir con Fernando en Le Mans: "Es una buena oportunidad", reconoce el neerlandés. "Prefiero tenerlo a él en el coche que al 99% de los demás". Una frase que describe perfectamente la admiración del tetracampeón hacia el bicampeón, quienes casi con total seguridad compartirán equipo en un futuro fuera de la Fórmula 1.