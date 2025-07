Verstappen revela su prioridad para seguir -y elegir- en Fórmula 1

La rueda de prensa de Max Verstappen este jueves, en la previa del GP de Bélgica, es la más esperada. Los rumores sobre el futuro del neerlandés y especialmente el interés de Mercedes, se han intensificado tras el cese fulminante del que ha sido team principal de Red Bull los últimos veinte años, Christian Horner. A modo de anticipo, es interesante la entrevista con el tetracampeón del mundo que publica The New York Times en su suplenento deportivo, The Athletic. Max afirma que la pasión por ganar supera los motivos financieros.

"A veces la gente se queda para ganar más dinero, pero al final no se trata de eso. Es importante que estés aquí porque tienes hambre de ganar", afirma Verstappen respecto a sus prioridades.

“Hay gente que viene aquí para sacarle el máximo partido a su coche porque no tienen uno que gane. Pero por eso pienso: mientras pueda hacerlo y trabaje con gente con la que disfruto, ahí estaremos”, añade.

Max tampoco pone fecha a su retirada: "No sé cuándo terminará. ¿32? ¿35? ¿36? No lo sé. Es imposible saberlo", dice el piloto de Red Bull, que afronta su undécima temporada en F1 y tiene contrato en vigor con la escudería de las bebidas energéticas hasta finales de 2028, aunque estos días está en boca de todos en el paddock por su posible cambio de aires en Mercedes, ya sea la próxima temporada o bien en 2027, en el segundo año de la nueva reglamentación deportiva de la F1.

Para Verstappen, el rendimiento del equipo jugará un papel clave en su decisión de continuar o no. “Por supuesto, si ya no tengo ninguna posibilidad de ganar y tengo que pelear en la zona media, la diversión desaparece muy rápidamente”, advierte sobre sus intenciones.

“Quiero trabajar con toda la gente increíblemente talentosa e inteligente del equipo, esforzarme para sacar el máximo provecho del coche y competir con los demás pilotos. En definitiva, simplemente intentar ganar”, apunta, dejando claro lo que debe hacer Red Bull si pretende retenerle.

Por su parte, promete esforzarse en contener su ira cuando las cosas no salen bien: “Si me enfado y ellos ven que estoy molesto, también les afecta porque piensan, ‘Oh, Max está enfadado, no podemos acercarnos a él,’ o empiezan a ponerse tensos. Y tienes que tratar de ser motivador, apoyar, lo cual no siempre es fácil cuando has estado dominando como equipo y luego estás retrocediendo un poco”, admite.