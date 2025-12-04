Verstappen reta a Norris y Piastri: "No tengo nada que perder"

El Mundial está al rojo vivo en la F1 a falta de una sola carrera. Un escenario inesperado hace unas semanas, cuando la única duda era el momento en el que uno de los papaya tocara el cielo automovilístico. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen comparecieron ante los medios de comunicación antes de la última batalla de la temporada, que promete frenética.

El neerlandés tiene la opción de conquistar su quinto campeonato, aunque no depende de sí mismo para hacerlo. Y es que el líder de la clasificación, y con un cierto margen, es Lando Norris (408). El británico tiene una oportunidad de oro, aunque tendrá la presión de ser el virtual campeón del Mundial. Por detrás, Verstappen (396) y Piastri (394).

“Estoy muy relajado, no tengo nada que perder”, comentaba Verstappen, visiblemente tranquilo y acostumbrado a estar en el foco de las miradas. No es la primera vez que se ve en una situación similar, ya que en el año 2021 también tuvo que lograr una heroicidad para superar a Lewis Hamilton y levantar el primer Mundial de su carrera.

Sea cierto o no, el neerlandés insistió en que no hizo nada diferente durante esta pasada semana. "Pasé tiempo con mi hijo, trabajé en mi equipo de GT3 y de simulador. Solo hice cosas cotidianas", reconoció, quitando hierro al asunto y metiéndole la presión a los McLaren, que son realmente los que deben ganar el campeonato casi por obligación. Una victoria de Verstappen sería un golpe durísimo para la escudería y sus pilotos.

Sí admitió que, a medida que vio la posibilidad de luchar por el Mundial en las últimas carreras, canceló sus planes de final de temporada. "Después de Zandvoort cancelé mis planes". "Tengo cuatro trofeos de campeón, queda bien mi firma. Y quizá un quinto esté bien. Pero solo lo veo como un bonus, ya he conseguido todo lo que quería en la Fórmula 1", finalizó.

El último Gran Premio del año se celebra en Arabia Saudí y de allí saldrá el campeón del mundo de 2025. Una carrera a vida o muerte para todos los implicados, en la que Norris deberá cumplir con su favoritismo, Verstappen hacer su trabajo y esperar un error de Lando, y Piastri soñar con un milagro. En las declaraciones de este jueves, la partida de ajedrez ya ha empezado.