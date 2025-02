Verstappen no repetirá si la F1 organiza otra gala en Londres

El pasado martes, la presentación de la F1 en Londres dejó satisfechas a todas las escuderías salvo a Red Bull. El jefe del equipo Christian Horner fue abucheado por los espectadores británicos en las gradas del O2 Arena y posteriormente, éstos siguieron mostrando su rechazo al equipo, dedicándole una sonora pitada a Max Verstappen. El tetracampeón y su nuevo compañero Liam Lawson fueron los únicos pilotos que no hablaron en el escenario y según ha desvelado ahora el padre de Max, Jos Verstappen, el piloto neerlandés encajó muy mal el recibimiento del público inglés.

Jos considera inaceptables los abucheos a su hijo y a Red Bull y advierte que si la Fórmula 1 decide repetir en un futuro el evento del presentación que este año ha celebrado por primera vez con motivo del 75 aniversario del Mundial, su hijo le ha dicho que no participará en caso de que vuelva a ser en Londres.

"En sí mismo, pensé que era una presentación razonable, pero me pareció vergonzoso lo que pasó allí con Red Bull Racing. Que abuchearan así a Christian Horner y también a Max. Mira, lo haces por la Fórmula 1, estás ahí para promocionar el deporte y luego te abuchea el público. No creo que eso sea aceptable", critica el padre de Max en 'RaceXpress'.

"Lo entiendo, porque Max es el único que enciende a esos ingleses y dice exactamente cómo son las cosas, pero no creo que sea aceptable, es realmente una decepción lo que pasó allí. Max no tiene ganas de eso, de que le abucheen así delante de 25.000 personas. También dice: 'Si esto es en Inglaterra el año que viene, seguro que no me verán'".

"Uno está ahí para promocionar el deporte y mostrar las nuevas decoraciones de los coches, pero si luego hacen un desmadre como éste, la pregunta es ¿para qué estás ahí? Tienes que prepararte para ir allí de todos modos, pero luego te abuchean así. Creo que tienen que analizarlo seriamente, porque eso no forma parte de este deporte", cierra Jos, que comparte el disgusto de su hijo.