Verstappen y Red Bull, en su peor momento desde hace cuatro años

Nadie puede echar en cara que Max Verstappen no esté sacando el máximo rendimiento de su Red Bull esta temporada. La igualdad en la parte alta de la parrilla ha estrechado los márgenes entre los equipos con la escudería austríaca, que ya no cuenta por victorias todos sus fines de semana en la Fórmula 1. Sin embargo, a pesar del estratosférico nivel del tres veces campeón del mundo esta temporada, Verstappen ha encadenado con su última carrera una racha sin victorias inaudita desde hace cuatro años.

Es la nueva realidad de la Fórmula 1. El auge de los Mercedes, McLaren o Ferrari ha añadido una emoción esperada al campeonato automovilismo, que empieza a vislumbrar un camino donde Max Verstappen no sea próximo campeón del mundo. El piloto holandés sigue siendo el máximo favorito para consagrarse con su cuarta corona particular, aunque esta temporada deberá sudar mucho más que en las anteriores para alzarse como campeón.

Red Bull se estanca, Verstappen crece

Es evidente que el rendimiento de Red Bull se ha estancado en comparación con la de otros competidores; el monoplaza que antes volaba sobre el asfalto es ahora solamente uno de los muchos candidatos a vencer en una carrera de Fórmula 1. Empieza a ser habituales los fines de semana donde la escudería austríaca no es la más rápida en el circuito, una sorpresa mayúscula que no parece haber afectado a su piloto principal: Max Verstappen.

Si su monoplaza está dando muestras de debilidad en las últimas carreras, el campeón holandés está redoblando su nivel para tapar las carencias de Red Bull. Mientras su compañero de equipo tiene problemas para terminar entre los diez primeros cada fin de semana, Verstappen sigue peleando en solitario por su mundial con equipos que cada vez más le pisan los talones. Ver para creer.

Una mala racha histórica desde 2020

Ahora, Max Verstappen no domina como antes. Es cierto que el holandés venció en siete de las diez primeras carreras del campeonato, pero en las últimas cuatro no ha podido sumar ningún triunfo a nivel personal. Esta 'crisis' es histórica para el holandés, que no vivía una situación así desde 2020, una temporada donde apenas venció en dos carreras. Desde entonces, el dominio tanto del holandés como de su escudería había sido absoluto; en 2023, Verstappen ganó 19 de las 22 carreras del campeonato, es decir, lleva más Grandes Premios sin ganar de manera consecutiva esta temporada que carreras no vencidas la campaña pasada.

La realidad actual de Red Bull no invita a dominar como antes sobre el asfalto, aunque poco o nada parece importar esa circunstancia a Max Verstappen. El piloto holandés, a pesar de estar en su peor sequía de victorias desde 2020, sigue siendo el máximo candidato a consagrarse con su cuarto campeonato del mundo a final de temporada. Los campeones tienen eso.