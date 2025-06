Verstappen recula tras su encontronazo con Russell: "Las emociones están a flor de piel"

Pese a que el Circuit de Barcelona-Catalunya vivió una de las carreras más emocionantes en lo que va de temporada, se vio algo empañado por alguna que otra maniobra polémica. Como protagonistas de ello, Max Verstappen y su eterno archienemigo, George Russell. Y decimos eterno porque no es la primera vez que ambos protagonizan un encontronazo en pista, y mucho menos tampoco es la primera vez que, ante la prensa, se lanzan algún que otro dardito envenenado. En el recuerdo de todo aficionado, su disputa en Qatar el pasado curso. Sin embargo, ahora ha sido el vigente campeón quien ha reculado y ha admitido que su comportamiento fue algo desmedido.

Todo sucedió después del único Safety Car que salió a pista en el trazado catalán durante la jornada del domingo. A falta de diez vueltas, la aparición del coche de seguridad tiró por el suelo la estrategia que tenía el neerlandés, quien se vio obligado a colocar el neumático duro durante su paso por boxes, puesto que Red Bull no podía hacer uso de otro componente. Eso provocó que su rendimiento en pista cayese en picado.

Tuvo un susto con su RB21 en la última curva del trazado, antes de encarar meta. Y posteriormente, vio como Charles Leclerc lo adelantaba antes de la curva 1. Algo que aprovechó también Russell, quien provocó un toque y una salida de pista del piloto neerlandés. Pese a eso, Max salió de la escapatoria ante el británico, y su equipo le recomendó perder una posición por si dirección de carrera decidía tomar cartas sobre el asunto.

Se mostró totalmente desacorde Max, quien realizó una maniobra que nada gustó a los comisarios. Verstappen aceleró hasta acabar impactando con su rival. Después del encontronazo, decidió ceder la posición. Pero ya era tarde, y nada evitó que al final fuese 'castigado' con diez segundos y tres puntos de sanción, lo que le dejó décimo en carrera -y colocó a Alonso en la novena posición, sumando sus primeros puntos de la temporada-.

Las palabras de disculpa de Max

"Nos jugamos la vida", dijo el piloto de Mercedes, quien aseguró no entender la maniobra. "No se puede hablar de batalla, más buen un derbi de demolición. No entiendo el porqué. Al final yo he terminado el cuarto y él muy lejos, ha sido confuso", señaló ante DAZN. "Creo que se olvidó de que era una carrera de F1 y se pensaba que estaba en iRacing", dijo para SkySports. "Traeré pañuelos la próxima vez", respondía ante ESPN el compañero de Yuki Tsunda.

Pero dicen que el tiempo todo lo cura y tan solo ha hecho falta unas pocas horas para que el tercero en la clasificación por este campeonato asumiese su error. Y eso que el domingo no demostró estar nada arrepentido. Fue este lunes, a través de sus redes sociales. “Teníamos una estrategia emocionante y era una buena carrera en Barcelona hasta que salió el coche de seguridad“, comenzaba diciendo en su perfil de Instagram. “Nuestra elección de neumáticos y algunos movimientos después de la relanzada avivaron mi frustración, derivando en un movimiento que no fue correcto y no debería haber sucedido", admitía.

"Siempre lo doy todo por el equipo y las emociones están a flor de piel. Ganamos algunas juntos, perdemos algunas juntos. Nos vemos en Montreal”, terminaba diciendo, demostrando estar enfocado en el GP de Canadá, que acontecerá el fin de semana del 13 al 15 de junio.