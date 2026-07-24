Verstappen, el primer fan de Alonso: "Me gustaría verle en F1 hasta 2060, se merece estar en el Top-5"

Fernando Alonso medita si seguir en la Fórmula 1 o retirarse a final de temporada. El piloto asturiano, que el próximo miércoles cumple 45 años, aprovechará la pausa veraniega para tomar una decisión. El jueves, en la rueda de prensa de la FIA en Hungría, sorprendió: “Tengo contrato, no me muevo”, soltó. Más de uno creyó que se era el anuncio de su renovación, pero en realidad lo único que pretendía Fernando era ratificar su compromiso con Aston Martin. Porque cuando deje el volante, espera seguir vistiendo de verde, ya sea como embajador del equipo o en otro rol.

En el paddock todos quieren que siga. El primero, su principal admirador, Max Verstappen. Como Alonso, el neerlandés es muy crítico con el actual reglamento. Ninguno de los dos disfruta con la F1 de gestión de energía, sin poder atacar a fondo en las curvas. Lo han repetido hasta la saciedad desde pretemporada y ambos condicionan su futuro en la categoría a los cambios que introducirán la F1 y la FIA en 2027.

En el marco del GP de Hungría le preguntaron a Max por la continuidad de Alonso y su poca predisposición a seguir pilotando estos coches. “Estoy de acuerdo con él. No es lo que él quiere. Claro, Fernando tiene 45 años. Así que probablemente le resulte más fácil decir: 'Lo dejo porque ya he hecho mi carrera’. Fernando es un carrerista auténtico y duro”, valoró el tetracampeón.

“Me gustaría ver a Fernando correr hasta 2060, pero si no disfrutas con el reglamento y no eres competitivo en este momento no es divertido. Fernando no se merece estar en el 21º puesto. Se merece estar peleando en el top cinco siempre", añadió Verstappen.

Sobre sus propias amenazas con dejar la F1 si no cambia el rumbo actual, Max hizo una reflexión: “Por supuesto, podría dejarlo fácilmente. No sería ningún problema, tengo otras cosas, otros intereses ahí fuera. Pero me encanta correr. Tengo 28 años. Así que es un poco diferente en mi caso (respecto a Alonso)", subrayó.

Y para cerrar, volvieron a preguntarle por su futuro y si cumplirá su contrato con Red Bull (hasta 2028). “Ya dije que no hay nada que contar en este momento porque, sencillamente, no está pasando nada. Me centro en sacar el máximo partido al coche”, insistió Max, que finalizó tendiendo puentes a su actual equipo: “Es como una segunda familia para mí y solo intento comprender cada vez mejor nuestro coche y, por supuesto, volver a ganar carreras. Está claro que estamos en una trayectoria ascendente. Y eso es muy positivo", zanjó.