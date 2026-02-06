Verstappen tiene un plan para revolucionar la Fórmula 1: "Si no lo tienes, es complicado"

Durante los pocos momentos que su apretada vida se lo permite, Max Verstappen puede ser encontrado regularmente compitiendo en un simulador. Es su pasión, una de ellas, pues gira entorno a lo que más le gusta al neerlandés: conducir. Cuando uno es cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, tiene licencia gratuita para soñar. Y el sueño de Verstappen tiene que ver con sus esas dos pasiones, conducir y competir en un simulador, uno que aspira a tener un impacto real en la F1 en un futuro no muy lejano.

En una íntima entrevista en 'On the Racetrack' de TAG Heuer, el piloto de Red Bull se abrió como pocas veces sobre su vida personal. "Me encanta correr. Es mi hobby, mi pasión. Es cómo eres, al final de todo", comenta Verstappen. "Te pueden enseñar, pero tienes que tener algo dentro para triunfar. Si no lo tienes, es complicado".

Su vida ha girado entorno a la competición desde niño. Ha crecido, ha madurado y ha terminado venciendo, aunque no por tener éxito ha cambiado su forma de ser: "Intento ser yo mismo. No necesito actuar distinto, es tan simple como eso", apunta. "Tengo buenos amigos, una familia que me quiere, son las cosas más importantes de mi vida. En la Fórmula 1 conoces a gente famosa, pero no estoy ahí por eso. Intento vivir una vida normal fuera de la pista", destaca.

Su pasión y un sueño personal

A pesar de tener cuerda para rato, Max Verstappen nunca ha ocultado que no tiene pensado ser piloto de Fórmula 1 para siempre: "Sé que lo que tengo que hacer es rendir. Si no rindo, me voy fuera. Cuando me siento en un coche es por mi deseo de ganar; porque solo estoy aquí para ganar, no para participar. Para mí no es sostenible, porque ya no es divertido a veces", confiesa con amargura.

Otro de los aspectos más relevantes de la entrevista tiene que ver con las pasiones de Max fuera de la F1. ¿Algo que le guste más aparte de correr? "Correr", responde entre risas. "Uno de mis objetivos es traer un piloto de simulador al mundo real", apunta sobre sus planes de futuro. "Eso ha pasado este año y lo está haciendo muy bien, así que solo quiero que este proyecto crezca de manera natural, porque es algo que definitivamente disfruto mucho. Me gusta ser un piloto de Fórmula 1, pero no creo que nunca volviese a la F1 en un rol de gestión. Pero en una categoría distinta, en resistencia... sí veo que podría pasar. Y crear la oportunidad para que otros pilotos sin posibilidades ni dinero puedan tener su oportunidad".

Y si quiere impulsar la carrera de un piloto desde la simulación al mundo real, qué mejor maestro que el propio Verstappen: "Algunos pilotos son muy rápidos, pero están en su máxima capacidad para lograrlo. Yo creo que los buenos pilotos conducen igual o más rápido y tienen una capacidad extra para marcar las diferencias. Rendir bajo presión, ser rápido... eso es algo difícil de enseñar".