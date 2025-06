Verstappen no pierde de vista a Newey : "Adrian contribuirá al éxito de Aston Martin"

Voluntaria o involuntariamente, Max Verstappen sigue alimentado los rumores sobre un posible fichaje por Aston Martin. El campeón neerlandés ha reconocido que echa de menos trabajar con Adrian Newey, el ‘mago’ del diseño, que durante dos décadas estuvo detrás de los éxitos de Red Bull, con cuatro títulos mundiales de Sebastian Vettel y otros cuatro de Max antes de asumir la jefatura técnica del equipo de Silverstone.

“Al verle en Mónaco, me recordó cuando estaba con nosotros en el box. Pero no tiene sentido pensar en ello, Adrian ya no está con nosotros. Verlo ahora de verde es diferente, pero me alegró por él. Espero que esté feliz, es lo más importante”, comenta Verstappen en declaraciones a Motorsport Week.

“Todavía le tenemos mucho respeto a Adrian, al menos yo le tengo mucho respeto. Es una gran persona, además de todo el éxito que ha conseguido con nuestro equipo” añade el neerlandés.

Aunque se especula que tiene sobre su mesa una oferta estratosférica del dueño de Aston Martin, Lawrence Stroll, Verstappen reitera su compromiso con Red Bull y, al menos por ahora, no quiere hablar de su futuro.

Pero no pierde de vista a Newey y está muy atento a su proyecto junto a Fernando Alonso: "Estoy seguro de que Adrian contribuirá al éxito de Aston Martin. Me entusiasma ver qué pueden hacer el año que viene, cuando creo que por fin estará plenamente involucrado", subraya el tetracampeón.

Los elogios de Verstappen hacia Newey son recíprocos. Preguntado por el interés de Aston Martin por el tetracampeón, el ingeniero británico insinuó que le recibiría con los brazos abierto: “Max es claramente un talento fenomenal y un competidor supremo".

"Eso significa que le gusta reducir las cosas a una única ecuación común y, en este caso particular, elegir el equipo que cree que tendrá el coche más rápido. Así que, si queremos atraer a Max, lo primero que tenemos que hacer es fabricar un coche rápido", soltó Newey.