Verstappen no pierde la esperanza: "Necesitamos algún golpe más de suerte"

El vencedor del Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen, se ha mostrado muy contento por el triunfo en tierras estadounidenses después de que el Red Bull funcionara "muy bien" y haya mostrado "una diferencia notable", un subidón que le permite recortar puntos a Piastri en el Mundial de Fórmula Uno.

En declaraciones a los medios de comunicación, el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno ha resaltado que han empezado la carrera "sin saber el comportamiento de los neumáticos" tras unos entrenamientos libres de los que no pudieron extraer mucha información, por lo que ha planteado el inicio en busca del ritmo y de ver dónde empujar en una primera tanda "con una goma media más frágil".

Pese a los problemas del Red Bull para conservar los neumáticos, Verstappen ha asegurado que "hoy estaba todo bajo control" y se la ha abierto la posibilidad de "empujar más, quedarme más tiempo fuera de boxes y partir la carrera en dos": "Me sentía cómodo en cada vuelta y sin exprimir los neumáticos". El neerlandés se aupó al liderato de la carrera tras la pasada de frenada de Lando Norris en la curva uno, un error que ha llegado después de que el británico fuera "agresivo" y se centrara más en contener a 'Mad Max' que en frenar en la curva.

Este liderato, ha abundado, le ha ayudado a gestionar en la primera tanda, donde Norris "también era muy rápido", para luego con los neumáticos duros poner tierra de por medio tras haber sido "competitivos".

"Estoy muy orgulloso de todo el mundo tras una temporada del altibajos y momentos preciosos. Hemos aprendido mucho y será muy valioso para años valederos, mejorar y volver más fuerte para plantar batalla desde el principio de temporada", ha asegurado después de encadenar su octavo podio consecutivo.

Verstappen, que ha calificado la victoria en Las Vegas de "muy positiva", ha admitido que para luchar por el Mundial necesita "algún golpe más de suerte" para romper "una gran diferencia", pero ha avisado que buscarán "maximizar todo lo que tenemos" y conseguir las victorias en Catar y Abu Dabi para apurar sus opciones.

En la cabeza del cuádruple campeón del mundo solo está el primer puesto del campeonato de pilotos y ha dicho que "no importa demasiado quedar segundo o tercero", si bien ha admitido que alcanzar a Óscar Piastri -le tiene a doce puntos- es "un buen miniobjetivo".