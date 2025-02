Verstappen se pide a Alonso para Le Mans: "Queremos hacerlo"

En el mundo del automovilismo, no existe mayor reconocimiento para un piloto que conseguir la aclamada Triple Corona. Este particular honor responde a quienes hayan conseguido ganar las tres carreras más famosas del mundo: el Gran Premio de Mónaco, las 500 Millas de Indianápolis y las 24 Horas de Le Mans, un reto único en el deporte que tanto Fernando Alonso como Max Verstappen tienen en mente.

Es la gran obsesión que afrontarán neerlandés y asturiano una vez finalicen sus respectivas etapas como pilotos de Fórmula 1. No es nada nueva la obstinación por las carreras de ambos pilotos, que han expresado en numerosas ocasiones sus ansias por competir más allá del Gran Circo. En el caso de Alonso, el de Aston Martin ya ha corrido en pruebas de resistencia o velocidad que han demostrado su habilidad como piloto más allá de la Fórmula 1.

Una dupla de ensueño

Sin embargo, Max Verstappen todavía está por estrenarse en este tipo de competiciones que apuntan a ser su pasión cuando se retire de la Fórmula 1. El neerlandés termina contrato en 2028 y ha admitido que podría ser su último contrato en el Gran Circo... aunque no en el mundo de las carreras. El neerlandés tiene claro que quiere competir y lo quiere hacer, además, junto a su amigo Fernando Alonso.

Fernando Alonso y Max Verstappen / ALI HAIDER. EFE

Uno de los grandes retos que cualquier obsesionado por las carreras tiene en mente son las 24 Horas de Le Mans. La prueba de resistencia supone un auténtico desafío que va más allá de la habilidad como piloto de cualquier participante. En Le Mans, los pilotos se agrupan en equipos de tres para competir en un mismo coche y Verstappen, aunque pueda estar lejos de participar en esta clase de eventos, ya empieza a planificar como será su participación en futuras pruebas.

La incógnita del tercero en cuestión

El neerlandés quiere compartir equipo con Fernando Alonso -campeón de la prueba en 2018 y 2019- para tener más oportunidades de vencer en las 24 Horas de Le Mans. En una entrevista a Mirror Sport, Verstappen ha confirmado que sus planes pasan por compartir equipo con el asturiano: "Lo tenemos presente, sabemos que queremos hacerlo", explicó Max. A pesar de sus intenciones iniciales, en Le Mans necesitarían a un tercer compañero de equipo que, según el propio Verstappen, quería que fuese su padre: "Jos todavía es muy bueno en eso, pero ya no quiere hacerlo. Simplemente, ya no quiere hacerlo más", explicó.

La lucha por la Triple Corona Único ganador oficial de la Triple Corona: Graham Hill

500 Millas de Indianápolis: 1966

24 Horas de Le Mans: 1972

Gran Premio de Mónaco: 1963, 1964, 1965, 1968, 1969 Pilotos con dos de las tres victorias: Fernando Alonso

24 Horas de Le Mans: 2018, 2019

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 2005, 2006

Juan Pablo Montoya

500 Millas de Indianápolis: 2000, 2015

Gran Premio de Mónaco: 2003

Jacques Villeneuve

500 Millas de Indianápolis: 1995

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 1997

Emerson Fittipaldi

500 Millas de Indianápolis: 1989, 1993

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 1972, 1974

Mario Andretti

500 Millas de Indianápolis: 1969

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 1978

Jochen Rindt

24 Horas de Le Mans: 1965

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 1970

Jim Clark

500 Millas de Indianápolis: 1965

Campeonato Mundial de Fórmula 1: 1963, 1965

Bruce McLaren

24 Horas de Le Mans: 1966

Gran Premio de Mónaco: 1962

A. J. Foyt

500 Millas de Indianápolis: 1961, 1964, 1967, 1977

24 Horas de Le Mans: 1967

Con Alonso y Verstappen confirmados, asturiano y neerlandés buscan un tercero para competir en Le Mans: "No hay problema, veremos qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Hay muchos pilotos excelentes entre los que elegir. Tengo muchos amigos que también compiten, así que será difícil elegir uno", añadió. "Lo único es que, para Le Mans, no hay un peso mínimo para el piloto. Soy un competidor bastante pesado, así que tendría que encontrar compañeros de equipo más ligeros para compensar. Fernando es bastante ligero, así que eso sería muy bueno para nosotros, pero tendríamos que encontrar a otro", reconoce Max. Una dupla esperada que verá cumplidos sus deseos en un futuro quizás no tan lejano.