Verstappen, a un paso de la bancarrota en la pista donde se llevó el bote

Parecía un milagro pensar meses atrás que Max Verstappen podría llegar a luchar por el mundial. El dominio prácticamente absoluto de McLaren y la caída de rendimiento en Red Bull hacían presagiar que el campeonato sería cosa de Lando Norris y Oscar Piastri. Pero con un tetracampeón como Max, nadie podía dar nada por sentado. Y pese a que ha remado todo lo posible para mantenerse en la pelea desde el GP de Italia, los números revelan que este fin de semana, en el icónico Strip de Las Vegas, podría perder matemáticamente las opciones de ser campeón.

Caprichoso el destino, podría ser que el piloto de Red Bull quedara fuera de la lucha en el mismo trazado en el que el pasado curso se llevó su último título mundial. Lo hizo en una cita en la que no pudo pasar de la quinta posición y en la que, pese a que los Ferraris partían como favoritos, fue la dupla de Mercedes quien se llevó el gato al agua. George Russell ganó, Lewis Hamilton fue segundo y Carlos Sainz, que firmó un increíble fin de temporada con el SF-24, fue tercero.

Max aterriza este fin de semana en un circuito en el que, si bien sufrió un poco el pasado curso, guarda buenos recuerdos mundialistas. Pero lo cierto es que este trazado urbano que tanto le dio, tiene mucho que quitarle ahora. Una victoria en la 'ciudad del pecado' aseguraría que Verstappen pudiese seguir vivo en la lucha por el campeonato. Pero varias combinaciones podrían dejarle eliminado. Actualmente, está a 49 puntos del liderato de Norris, a falta de 3 carreras y una Sprint. En juego, 83 puntos.

Las opciones

Max necesita quedar 2º en Las Vegas en caso de victoria de Norris, actual patrón de la categoría. Si Norris fuese segundo, con quedar 5º ya le valdría para no quedar eliminado este fin de semana. Si el británico es tercero, Max necesita quedar sexto. Y en caso de que Norris sea cuarto, con ser octavo le sirve.

En lo que va de curso, el tetracampeón de Milton Keynes se ha llevado la victoria en cinco carreras, mientras que en el caso del dorsal '4' han sido siete. Si se marcha de Las Vegas con más de 58 puntos de desventaja respecto a Norris, perdería toda opción. Pese a que los precedentes del pasado curso en carrera no sean del todo buenos, en 2023, ya se llevó la victoria en el trazado americano. El podio lo completaron entonces Charles Leclerc y Sergio Pérez.

En las últimas carreras en México y Brasil, Max salvó los muebles para ser tercero, pero sin poder recortar distancias a un Lando Norris muy sólido en este tramo final de temporada. Se está estancando Verstappen, que ganó en Italia, Azerbaiyán y Estados Unidos para protagonizar una épica remontada de puntos. El Strip de Las Vegas se presenta como clave.