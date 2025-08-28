Verstappen: "¿Palou? No sé cómo lo haría en F1, es impresionante lo que hace en la Indy"

La segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 arranca este fin de semana en territorio Verstappen, en el circuito neerlandés de Zandvoort, que se despide del calendario. El piloto de Red Bull reafirmó su compromiso con Red Bull para 2026 antes de las vacaciones y mira con optimismo al futuro, aunque asume que este año ya no tiene opciones de pelear por el que sería su quinto título consecutivo, teniendo en cuenta su actual distancia con los hombres de McLaren, Piastri y Norris, a 97 y 88 puntos, respectivamente, a falta de diez grandes premios.

“Como carrera de casa, siempre es una carrera especial para mí; el ambiente es genial y siempre recibimos mucho apoyo. Es una sensación increíble pasar por delante de un mar de naranja durante la carrera”, señala el vigente campeón del mundo, que reconoce que "el campeonato ya no es un objetivo este año".

Desde que la F1 regresó a Zandvoort en 2021, Verstappen ha cosechado éxitos ante su público. Ganó las ediciones de 2021, 2022 y 2023, mientras que el año pasado tuvo que conformarse con el segundo puesto en el podio. La situación es ahora más difícil: "Espero estar más cerca que en Hungría, antes del parón de verano, porque ese no fue un buen gran premio para nosotros, aunque esta pista no nos beneficia. Se espera lluvia, que siempre genera caos, así que veremos qué pasa", ha valorado Max.

"Habrá que hacerlo lo mejor posible y ver si hay oportunidades en lo que queda de Mundial. Debemos seguir aprendiendo del coche, aunque es verdad que el año que viene será todo completamente diferente... pero hay que seguir encontrando rendimiento en este coche", ha añadido.

Feliz por Checo

El neerlandés ha comentado el 'bombazo' de la semana, el anuncio de que Sergio Pérez, su ex compañero en Red Bull hasta 2024, regresará a la parrilla el próximo año con Cadillac. "Cuando ví las noticias le mandé rápidamente un mensaje para felicitarle. Estoy contentísimo por él, Checo es un gran tipo y siempre nos hemos llevado bien", ha celebrado.

Sobre la posibilidad que el mexicano pueda estar a un nivel competitivo con la nueva escuadra estadounidense, Verstappen ha sido cauto: "Dependerá de cómo vaya a rendir el coche. Nunca es fácil llegar a la F1 y que un equipo sea competitivo el primer año, espero que la experiencia de Checo, que ha estado en muchos equipos, les ayude a tomar impulso", ha advertido. "En todo caso, él ha demostrado mucho en la F1 y esta es una nueva oportunidad. Tiene que venir y disfrutarla".

También le han preguntado a Max por el supuesto interés de Red Bull por Álex Palou y por la posibilidad de que el cuatro veces campeón de la IndyCar se convierta en su próximo compañero: "Es dificilísimo lo que está haciendo en la Indy. Le conozco desde los karts y lo que está logrando es impresionante de ver. Pero para ser sincero, no sé como lo haría en la F1 y no sé tampoco cómo lo haría yo en la Indycar, no se puede especular sobre estas cuestiones y además me parece una pérdida de tiempo", hazanjado.

Adiós a Zandvoort

Verstappen lamenta que el GP de los Países Bajos desaparezca del calendario y ha lanzado un mensaje a los gestores del campeonato, Liberty Media: "Un pena que vaya a ser la última carrera aquí, pero qué le vamos a hacer. Estoy orgulloso de haberlo tenido estos años e intentaré disfrutarlo al máximo esta vez. Es un gran circuito para pilotar todo tipo de coches y yo estoy seguro de que volveré aquí, pero en cuanto a la F1 habrá que ver como evoluciona el calendario en los próximos años... Mientras no añadamos otro circuito urbano estaré contento", ha lanzado.

Por último, el tetracampeón ha hablado de sus sensaciones al abordar por primera vez en cinco años un final de campeonato sin opciones de pelear por el título: "No es tan difícil motivarme, para ser sincero... Sería mas difícil saber que puedes ganar un Mundial y no estas ni cerca de poder hacerlo. Cuando ya has ganado Mundiales, sabes que llegará un momento en el que eso no pase y ese momento ha llegado. Eso no me frustra para nada, debemos seguir mejorando y eso es en lo que me centro".