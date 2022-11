Verstappen y su nueva era: "Podemos dominar muchos años"

"No podemos ser perfectos, pero en la mayoría de las carreras, hemos estado muy cerca de la perfección", asegura Max "No me veo pilotando a los 40 años, quiero hacer otras cosas. He renovado hasta 2028 y tras ello, dependerá de cómo vaya todo", apunta

Max Verstappen ha conquistado esta temporada su segundo título mundial consecutivo. Su juventud (25 años) y talento incuestionable , así como los recursos de su equipo (Red Bull) auguran una nueva era de dominio en la Fórmula 1 y así lo reconoce el propio piloto, que esta semana, en el Gran Premio de Brasil, buscará su 15ª victoria del curso.

"Los números son importantes y ahora sólo quiero disfrutar del momento. He disfrutado mucho siendo parte de este equipo por muchos años y esperemos que esté aquí durante un buen tiempo más. Con toda la gente que tenemos en Red Bull, creo que podemos ser fuertes durante unos cuantos años más", ha comentado Verstappen en una entrevista con el portal web oficial de la Fórmula 1.

"Red Bull es mi segunda familia. Ya fueron campeones del mundo con Sebastian Vettel y tuvimos unos tiempos complicados cuando llegué, pero siempre creí en el proyecto. Todo el equipo tiene mucho talento y creo que podemos tener mucho éxito y dominar durante algunos años más. El inicio de esta nueva era ha sido especial y confío en que podamos sacar ventaja de ello", añade.

Mad 'Max' resume una temporada que considera "increíble" aunque no empezó de la mejor forma para Red Bull debido a problemas de fiabilidad del nuevo monoplaza. "Como equipo, no esperábamos algo así. Tuvimos un inicio competitivo, pero nos retiramos dos veces en las primeras tres carreras. No fue la mejor forma de empezar y defender el título, pero tras ello, le dimos muy bien la vuelta y cometimos muy pocos errores. No podemos ser perfectos, pero en la mayoría de las carreras, hemos estado muy cerca de la perfección".

El vigente campeón asegura que "no me veo pilotando a los 40 años, quiero hacer otras cosas. Me divierto mucho con la Fórmula 1 y tengo unos cuantos años más por delante, he renovado hasta 2028 y tras ello, dependerá de cómo vaya todo. Intentaré correr en otro tipo de categorías, siempre es importante probar cosas distintas".