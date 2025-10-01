Verstappen, a por el Mundial en un circuito maldito: "La esperanza ha revivido"

Hay una palabra que sobrevuela la cabeza de Max Verstappen estos días. Y esa palabra es esperanza. Esperanza en conseguir lo imposible, esperanza en obrar el milagro. Lo que nunca nadie había hecho jamás. Es la historia de algo utópico que puede parecer imposible de creer, pero Max tiene un plan. Y ese plan es ser campeón del mundo por quinta vez. En Singapur, su único circuito maldito hasta la fecha, tendrá la primera bala de las últimas diez que le quedan a su revólver.

Y es que en la temporada del dominio absoluto de McLaren, donde el campeón solamente debería vestir los colores papaya, el neerlandés ha decidido asomar la pata. Por si acaso. Y cuando el neerlandés lo hace, normalmente siempre cumple con sus intenciones. A pesar de no tener el coche más rápido, sus últimas dos victorias consecutivas han despertado algo en Red Bull que parecía muerto desde hacía meses. McLaren es vulnerable. Y, por encima de todo, Max está peligrosamente al acecho.

¿Un imposible?

Son 69 puntos los que separan al campeón neerlandés de Oscar Piastri. Y Verstappen, que sabe que si quiere tener una oportunidad pasa por recortar distancia carrera tras carrera, no puede permitirse fallar en Singapur. No es que eso sea algo trivial para Max. A lo largo de sus 67 victorias en la Fórmula 1, Max ha conquistado todos y cada uno de los circuitos donde ha pilotado. Todos excepto uno. Y esa excepción es Marina Bay.

El trazado de Singapur no ha sido uno que históricamente haya favorecido a Verstappen. Tampoco a Red Bull, que suele tener el trazado de Marina Bay como una de las citas marcada en rojo en el calendario. Sea como fuere, en la escudería austríaca saben que Singapur es una prueba de fuego para medir el alcance de las posibilidades de Max contra los McLaren. Y Red Bull quiere ayudar a su campeón en todo lo posible.

Red Bull brinda nuevas armas

Es en este sentido que Pierre Wachè, director técnico de la escudería, reconoció recientemente en el podcast F1 Nation que brindarán nuevas armas a su piloto: "Tenemos un nuevo fondo plano, que parece estar funcionando", declaró el director técnico. «Quizás ajustar la configuración con esta nueva pieza nos dé una oportunidad de competir. Somos más competitivos en pistas con baja carga aerodinámica, así que veremos cómo nos va en Singapur. No es un circuito habitual en nosotros, así que será una verdadera prueba", analizó..

En esa misma línea apuntó Helmut Marko, que reconoció los cambios que ha adoptado la escudería estos últimos tiempos: "Esto demuestra que el coche ha dado un gran paso hacia adelante, que la ventana de funcionamiento es más amplia, pero también que la manera de configurar el coche y afrontar el fin de semana es distinta. Tenemos un enfoque diferente, que ya habíamos discutido, y está funcionando", explicó el asesor.

Verstappen celebra su victoria en Bakú / ALI HAIDER / EFE

Y para finalizar, unas palabras de esperanza: "Sería la mayor remontada de todos los tiempos", aseguró. "Con la victoria en Bakú, la esperanza ha renacido", ha afirmado para cerrar. La historia de un imposible que puede no parecer como tal en el circuito maldito de Max Verstappen. Y es que pocos fines de semana se habían esperado con tanta ansia que este que viene en Singapur.