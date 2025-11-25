Verstappen, la mayor remontada de todos los tiempos

Hay remontadas y remontadas. Y luego, en otra categoría aparte, está lo que Max Verstappen tiene a 24 puntos de conseguir esta temporada en la Fórmula 1. Es la historia de un imposible, de algo que parecía impensable en todos los sentidos hace apenas unas semanas. Más que remontada, que podría llegar a sonar superficial, es algo que se puede categorizar de milagro. Incluso esa palabra se queda corta. La magnitud de lo que puede hacer el neerlandés es colosal, algo inaudito en todos los registros de una competición que podría coronar al piloto de Red Bull por quinta vez en el curso más impensable de su vida.

No hace falta más que echar la vista atrás, concretamente a Zandvoort, para encontrarse a Max Verstappen a 104 puntos de Oscar Piastri, líder del Mundial en ese momento. Y ahora, con un monoplaza que ni por asomo es superior a los McLaren, el australiano está igualado a puntos con el neerlandés. Ha pasado Lando Norris por la derecha de su compañero de equipo, a quien separa también por 24 puntos de margen como al de Red Bull, pero la lucha por el campeonato está lejos de estar acabada. No, al menos, hasta que Max Verstappen haya dicho la última palabra.

Piastri, Verstappen y Norris, en Gran Bretaña / EFE

¿Por qué decimos que puede ser la mayor gesta de todos los tiempos? Es cuestión de números. De números, sobre todo, pero también de sensaciones. Pero centrémonos en las matemáticas; Max Verstappen ha llegado a estar este 2025 a 104 puntos del líder del mundial. Desde que en 2010 se introdujese el cambio en la puntuación, antes incluso de la aparición de las pruebas al sprint en la Fórmula 1, ninguna remontada para terminar ganando el campeonato se puede apenas comparar con lo que está haciendo Max esta temporada.

Una gesta sin precedentes

El único caso que podría considerarse cerca, aunque no sea ni proporcionalmente la mitad de impactante que el caso actual, sucedió en 2022. Y con Max Verstappen también como protagonista. En Australia, tercera prueba de la temporada, Charles Leclerc aventajaba en 46 puntos al neerlandés, que terminó levantando el título con 146 puntos de margen con el monegasco. No es nada comparable, menos cuando el propio piloto de Red Bull tuvo toda la temporada entera para decantar la balanza a su favor. Y cabe decirlo también, tenía un monoplaza como mínimo no inferior al Ferrari, como sí sucede ahora con el McLaren.

Otras remontadas de similar envergadura. En 2012, con Sebastian Vettel recuperando 44 puntos sobre Fernando Alonso, en un final de temporada agónico que se decidió en Interlagos. Algo parecido sucedió en 2010, con los 31 puntos de renta de los que disponía Lewis Hamilton sobre Vettel que el alemán remontó para coronarse como el campeón de Fórmula 1 más joven de toda la historia. El primero de los cuatro del teutón.

Max Verstappen en el podium tras vencer el GP de Las Vegas / AP Photo/John Locher

También se quedan atrás los 29 puntos que recuperó Lewis Hamilton sobre Nico Rosberg en 2014, los 25 puntos que el británico remontó sobre Sebastian Vettel en 2017 o los 17 de Kimi Räikkönen para tocar la gloria a falta de dos carreras, esta vez con el anterior sistema de puntos. Se podría seguir así hasta el último de los casos, pero todos quedarían en nada en comparación con lo que puede conseguir Max este 2025. Y es que a falta de pasar por Qatar, con sprint, y Abu Dabi, el neerlandés tiene a 24 puntos la mayor gesta de toda la historia. Con un monoplaza inferior, sin un escudero a su lado, contra todos... pero el número está dispuesto a morir de pie. O, en su defecto, obrar el milagro de todos los tiempos.