Verstappen llega líder al ecuador del Mundial en Silverstone

Max Verstappen (Red Bull) cruzará líder el ecuador del Mundial de Fórmula 1, que marca este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña -el duodécimo del curso-, en el circuito inglés de Silverstone, sede de la primera carrera de la historia de la categoría reina, en 1950.

El 13 de mayo de ese año se impuso, desde la 'pole' y con vuelta rápida en carrera, el italiano Giuseppe Farina (Alfa Romeo), que acabaría ganando el primer Mundial de la historia de la F1, integrado por siete Grandes Premios. Muchísimos menos que los 24 de este campeonato, el más largo de todos los tiempos. Un certamen que Verstappen lidera con 81 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el inglés Lando Norris (McLaren), por lo que no sólo saldrá líder de Silverstone, sino que, pase lo que pase, también se marchará de vacaciones -dentro de tres carreras, en Bélgica- comandando el campeonato.

'Mad Max', de 26 años, viene de acabar quinto en Austria, en el Red Bull Ring, el circuito propiedad de su escudería. Donde, después de un mal 'pit stop' de los reyes del cambio de ruedas se tocó con Norris cuando éste -que acabaría retirado, como consecuencia de esa acción- le intentaba arrebatar el primer puesto de una carrera que, de rebote, acabó ganando otro inglés: George Russell, de Mercedes.

Russell festejó su segundo triunfo en la F1 -dos años después del que celebró en Sao Paulo (Brasil)- en una prueba en la que los pinchazos sufridos por Lando y por 'Mad Max' abrieron las puertas del podio al joven australiano Oscar Piastri (McLaren) y al español Carlos Sainz (Ferrari), que, al acabar tercero, firmó su vigésimo tercer 'cajón' en la división de honor del automovilismo. El quinto en lo que va de temporada.

Sainz, de 29 años, que el curso que viene no seguirá en la 'Scuderia' y que aún no ha informado de cuál será su destino en 2025, es cuarto en el Mundial, a 102 de los 237 puntos con los que lidera el astro neerlandés. Y a quince de su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que, al acabar undécimo, no puntuó en Austria, pero sigue tercero en la general.

El talentoso piloto madrileño regresa al escenario de la primera de sus tres victorias en la F1, hace dos años, en el que firmó la primera de sus cinco 'poles'. Donde su compatriota, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), logró dos de sus 32 triunfos en la categoría reina: en 2006 -el año en el que revalidó título, con Renault- y en 2010, con Ferrari.

Fernando -que este mes cumplirá 43 y que es noveno, con 41 puntos- y Aston Martin -quinta (58) en el Mundial de constructores, liderado por Red Bull con 355 puntos; 64 más que Ferrari y 87 sobre McLaren-, corren 'en casa' este fin de semana.

Su fábrica está a un paseo del circuito, de 5.891 metros -el quinto más largo del calendario- y 18 curvas -ocho a la izquierda-, algunas de ellas míticas, como Maggotts, Becketts o Chapel, y en el que casi el 80 por ciento de la pista se completa con el acelerador a fondo.

Una pista en la que, sobre el papel, de los coches verdes -muy alejados del brillante arranque del año pasado (que Alonso acabó con ocho podios)- se puede esperar alguna mejora. Pero ningún milagro.

El Gran Premio de Gran Bretaña, que alcanza este fin de semana su septuagésima quinta edición (la número 58 en Silverstone), es el único, junto al de Italia -siempre en Monza, salvo una vez-, que nunca ha dejado de estar presente en el calendario del Mundial.

Nadie lo ha ganado tantas veces como el británico Lewis Hamilton (Mercedes), ocho veces triunfal en Silverstone. Las mismas que el astro inglés festejó en Hungría: constitutivas de plusmarca histórica de victorias en un mismo Gran Premio, compartida con el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher, que había festejado ocho éxitos en Francia.

En Silverstone, donde el público local podrá festejar el anuncio de uno de sus jóvenes compatriotas, Oliver Bearman, como piloto oficial de Haas para la próxima temporada, se rodará, a partir de este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres, con neumáticos de la gama de compuestos más dura. Los mismos que se usaron en España, donde arrancó el tríptico que se prolongó en el Red Bull Ring y que se cierra en Inglaterra. Es decir: los C1 (duros, reconocibles por la raya blanca), los C2 (medios, raya amarilla) y los C3 (blandos, roja).

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificación, que ordenará la parrilla de la carrera dominical, prevista a 52 vueltas para completar un recorrido de 306,2 kilómetros.