Verstappen lidera los primeros libres en Spa, sin Alonso y con Sainz muy lejos

Spa-Francorchamps y sus curvas legendarias han empezado a poner a prueba a los nuevos monoplazas de Fórmula 1 2026 en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. Max Verstappen (Red Bull), ha comandado esta tanda inicial con un crono de 1.47.070, por delante de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, a dos décimas. Tiempos casi cinco segundos más lentos que los registrados hace un año en este escenario.

En un trazado siempre exigente y con la amenaza de la lluvia siempre presente en las Ardenas, la sesión ha servido básicamente como primera toma de contacto para completar programas de evaluación y recopilar datos de cara al resto del fin de semana. Verstappen, con un Red Bull que no lleva el famoso alerón 'Macarena' y ha vuelto a la pieza convencional, ha dejado claro que por ahora tiene un plus, aunque Ferrari sigue al acecho.

Aston Martin ha aprovechado este FP1 para dar minutos a su joven piloto Jak Crawford, que se ha subido al AMR26 en lugar de Fernando Alonso. El asturiano regresará al coche para los Libres 2, esta tarde, a partir de las 17 horas. Los de Silverstone se preparan para un último gran premio de máximo sufrimiento, antes de que empiecen a llegar las esperadas mejoras y el chasis B la próxima semana en Hungría. De momento, Lance Stroll ha cerrado los libres a más de cinco segundos y su compañero, a seis.

Tampoco ha sido un buen estreno para Carlos Sainz, a pesar de que Williams, con tres actualizaciones, es uno de los equipos más reforzados de cara a la cita de Spa. El piloto madrileño ha arrancado en 20ª posición, a 3.7 segundos del crono de Verstappen. Antonelli le ha llamado "idiota" por molestarle. Los comisarios le han investigado por cruzar la línea del pit-lane al hacer un amago de entrar en boxes. Ha bloqueado aparatosamente en La Source y solo ha acabado por delante de los Aston Martin

El líder Kimi Antonelli se lo ha tomado con calma y ha empezado en sexta posición, aunque el ritmo de Mercedes es alentador y el italiano ha superado a su compañero George Russell, octavo, al que aventaja en solo 25 puntos en la general del campeonato.

GP de Bélgica. Libres 1:

1. Max Verstappen (Red Bull) 1'47"070

2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"145

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 0"207

4. Isack Hadjar (Red Bull) a 0"252

5. Oscar Piastri (McLaren) a 0"452

6. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"533

7. Lando Norris (McLaren) a 0"861

8. George Russell (Mercedes) a 0"889

9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1"164

10. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1"336

11. Liam Lawson (Visa RB) a 1"362

12. Nico Hülkengerg (Audi) a 1"892

13. Oliver Bearman (Haas) a 1"940

14. Alexander Albon (Williams) a 2"267

15. Franco Colapinto (Alpine) a 2"333

16. Esteban Ocon (Haas) a 2"379

17. Pierre Gasly (Alpine) a 2"642

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2"769

19. Sergio Pérez (Cadillac) a 3"156

20. Carlos Sainz (Williams) a 3"792

21. Lance Stroll (Aston Martin) a 5"738

22. Jak Crawford (Aston Martin) a 6"129