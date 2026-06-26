¿A Verstappen le hacen las maletas?

Ya no queda nadie. A Max Verstappen le están haciendo, de alguna forma, 'mobbing' en Red Bull. No es que no deseen a su gran estrella y guía, a ese gran campeón de cuatro títulos que pilota como nadie. Simplemente, le están dando motivos de todos los colores para abandonar el barco de las bebidas energéticas donde ha sido tan feliz.

Ese lugar idílico por momentos en el que dijo , cuando se coronó por primera vez en Abu Dhabi en 2021, que quería continuar toda la vida. El último motivo para que el neerlandés salga tiene nombre y apellidos: Paul Monaghan. La persona más importante del garaje, aunque sea un desconocido para el público general. Un gurú y un erudito que hace el silencio en el box cuando lo pisa.

El ingeniero rechazó a Aston Martin y, casi con total seguridad, pasará a liderar el proyecto de Cadillac, según publica prensa neerlandesa. La marcha de Monaghan es solo la punta del iceberg de la lista de nombres que han abandonado Red Bull en los últimos años. Solo aguanta Verstappen.

Que se lo digan a Will Courtenay, Jonathan Wheatley, Adrian Newey, Gianpiero Lambiase, Paul Monaghan, Helmut Marko, Christian Horner y Rob Marshall. Uno se queda sin papel para nombrar la eterna lista de genios que han dejado solo al genial piloto neerlandés, que lleva meses sin un coche competitivo, desde la última carrera del año pasado.

Por eso el equipo ha echado el resto en su carrera de casa, este fin de semana en Austria, para dar un salto en la parrilla y acercarse a los grandes. Llevan desde Australia atascados en la posición de cuarto equipo. Y de ahí no salen.

Han implementado seis mejoras en el Red Bull Ring ante la atenta mirada in situ de la junta directiva, que no se ha querido perder el Gran Premio de Austria. Más presión. "Las mejoras no influyen en las conversaciones con Verstappen”, asegura mientras el jefe de equipo Laurent Mekies. El francés ha soltado un alegato sobre la situación del neerlandés: “Max nos ha dejado claro que quiere seguir con el equipo. También está claro que necesita un coche rápido para estar contento con el equipo".

Mientras, el piloto no pudo quejarse más en las dos sesiones de Libres del viernes. Le pasó de todo. Es lo que tiene cuando montas por primera vez medio coche nuevo. “El coche entero está sacudiéndose”, llegó a decir por radio sobre las seis mejoras de rendimiento nuevas, en suelo, alerón trasero y escape.

Ambos Red Bull tardaron mucho en salir a pista por diversos problemas. Su compañero Isack Hadjar tuvo su coche en caballetes altos gran parte de la sesión y se quejó del equilibrio: “No lo entiendo, es un desastre”. Pero el que peor lo pasó fue Verstappen, que tuvo que ser remolcado a su garaje hasta en dos ocasiones por quedarse tirado en el pitlane. «Cada vez que toco el embrague me salta el antistall», protestó.

Los mecánicos corrieron hacia el monoplaza para devolverlo de vuelta al box y volvieron a probar fortuna. Segundo intento y misma historia: monoplaza KO y atascado en medio del pitlane con comisarios agitando banderas amarillas. Minutos más tarde, Verstappen pudo salir a pista para terminar cuarto la sesión. Hubo quejas de todos los colores: que si se sobrecalientan las gomas y no agarran o que el motor baja de revoluciones de forma exagerada en la curva tres.

Otro misterio con Verstappen fue el asiento. Nadie sabe qué ocurrió entre Libres 1 y Libres 2, si lo tocaron. ¿Cómo es posible que el neerlandés no se quejara del asiento durante Libres 1 y estuviera tan incómodo en el comienzo de Libres 2?

Otro motivo para alimenta su posible salida: el famoso ADUO que tantos titulares acapara. Como se nota que solo mide la parte del motor de combustión y que, por eso, Red Bull tiene, según la FIA, el motor más potente. De ahí que no puedan mejorarlo mientras sus rivales sí. Grifo cerrado en ese ámbito y a apañarse como puedan. Red Bull sabe que tiene que darle un coche rápido a Verstappen para convencerle de que se quede. Sino, el león se desesperará y es muy peligroso.