Fórmula 1
Verstappen ironiza sus opciones al título: "Una de dos, gano o no gano, 50%"
Norris admite que Max "tiene una posibilidad, más que cero", pero se toma a broma las 'papaya' rules que favorecerían al líder Piastri: "Estoy preocupadisimo, asustadísimo... no".
McLaren parecía tener encarrilados los Mundiales de pilotos y constructores antes del parón estival, después de encadenar cuatro dobletes. Pero mientras el título de equipos puede llegar ya este fin de semana en Singapur, al líder Oscar Piastri y a su compañero Lando Norris, separados por 25 puntos, se les ha ‘colado’ el rival más incómodo, Max Verstappen, que después de sumar dos triunfos consecutivos en Monza y Bakú, está a 69 puntos del australiano, aún con 199 en juego.
El vigente campeón había llegado a estar a más de 100 puntos de Piastri. Y en dos carreras le ha recortado 35. El accidente del piloto de McLaren en la primera vuelta del GP de Azerbaiyán fue una ‘sangría’ (le cedió 25 puntos a Max), mientras que Norris, que solo pudo ser séptimo, no aprovechó su oportunidad.
El resultado ha vuelto a meter de lleno a Verstappen en la lucha por el que sería su quinto título. Y conociendo su determinación, todos es posible. El piloto de Red Bull se lo toma con filosofía, aunque ha cambiado su discurso y ya no se autodescarta como semanas atrás.
"Simplemente lo miro carrera a carrera. 69 puntos siguen siendo muchos, sobre todo cuando ves cómo ha ido la temporada hasta ahora. McLaren ha sido extremadamente dominante y eso no cambia de la noche a la mañana", advierte.
"Disfruto con lo que hago e intento sacar el máximo partido cada vez que me subo al coche. Algunos circuitos serán un poco mejores, otros un poco peores. Este probablemente sea menos bueno para nosotros, pero es lo que hay. Si ganamos, genial, pero si no ganamos, mi vida sigue igual, no estoy preocupado", asegura Max.
A la hora de evaluar sus posibilidades de ganar el título mundial, el neerlandés tira de ironía: "50%", hay dos opciones: o gano, o no gano”.
Norris y las 'papaya rules': “Estoy preocupadísimo”
Lo cierto es que en McLaren hay cierta inquietud. Lando Norris admite que “hay una posibilidad, más que cero", de que Verstappen pueda dejarles sin corona.
Considera a Max “un auténtico rival” y recuerda que “a principio de la temporada, cuando Red Bull estaba fuerte, peleaba con nosotros por victorias. Luego llegaron algunas mejoras y les superamos, pero ahora parece que están nuevamente al mismo nivel que nosotros”.
Eso sí, Norris se toma a risa las insinuaciones de que en caso de amenaza más seria por parte de Max, McLaren podría ‘sacrificar’ británico para potenciar las opciones del actual líder Oscar Piastri.
"Estoy preocupadísimo, asustadísimo y estoy muy contento con esta pregunta… no", ha zanjado Lando.
