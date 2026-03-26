Verstappen, implacable, echa a un periodista inglés de su rueda de prensa

Max Verstappen ha protagonizado un sonado incidente este jueves en Suzuka, durante su habitual encuentro con los medios en vísperas del GP de Japón. El neerlandés se ha negado a hablar hasta que un periodista británico que trabaja para ‘The Guardian’ ha abandonado la sala.

Max, siempre a la defensiva con la prensa anglosajona, se las tuvo con este periodista al final de la pasada temporada, en Abu Dhabi, después de que él preguntara si se arrepentía de su incidente con George Russell en Barcelona. Y hoy, en cuanto le ha visto, le ha pedido que se marchara. "No hablaré hasta que se vaya", ha soltado para sorpresa general.

El periodista ha preguntado a Max si se trataba de la pregunta que le hizo en Abu Dhabi y el tetracampeón ha respondido afirmativamente. "Ahora podemos empezar", ha dicho Verstappen una vez que ha abandonado la sala.

El ‘pique’ en cuestión viene por que el representante de ‘The Guardian’ le recordó a Max su único error en 2025, ya que el resto de puntos perdidos se dieron por circunstancias que estaban fuera de su control. "Te has olvidado del resto de cosas que pasaron en mi temporada, lo único que mencionas es Barcelona. Ahora me estás dedicando una sonrisa estúpida", lanzó furioso.

"Con la experiencia se aprende. El campeonato consta de 24 pruebas. Además, en la segunda mitad de la temporada he recibido muchos regalos de Navidad adelantados, así que también se podría cuestionar eso", respondió Max aquel día.

Casi cuatro meses después, Verstappen se ha mostrado tan implacable como rencoroso. Y no es la primera vez que la toma con los medios británicos. En el GP de México 2022, después del polémica de Abu Dhabi 2021 con Lewis Hamilton, Max ya se negó a hablar para la cadena Sky Sports F1. En aquella ocasión, Max recuperó la ‘cordialidad’ con sus comentaristas en la siguiente carrera, en Brasil.

Pesimista

En el plano deportivo, teniendo en cuenta que hace un año ganó en Suzuka por delante de los dos McLaren, Verstappen reconoce que las circunstancias han cambiado y que por el momento él es uno de los que se han visto penalizados por el cambio de reglamento: "Por supuesto, se siente muy diferente a lo del año pasado. Esta es la realidad en la que nos encontramos ahora y simplemente hay que aceptarlo", dice.

"Tampoco hay mucho que se pueda cambiar este año. Espero que el año que viene haya cambios más importantes. Ya sabéis lo que pienso al respecto. Eso ya lo noté cuando pilotaba aquí en el simulador. Esos 8 megajulios en clasificación probablemente ayuden un poco, pero la base sigue siendo la misma", ha señalado en referencia a la decisión de la FIA para cambiar la 'qualy'.

"Seguimos teniendo mucho cuidado con el uso del acelerador. Eso, claro, es muy diferente a como era antes. Antes ibas realmente al límite de lo que el coche podía dar. Pero en cuanto a potencia, en algunos puntos ya no es así", ha zanjado.