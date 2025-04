Verstappen, el heredero de Alonso: "Me recuerda a mi 2012, mantiene vivo el Mundial con el 4º coche"

Hubo una temporada donde la Fórmula 1 pudo disfrutar de un piloto que, a pesar de no tener ni el segundo ni el tercer mejor monoplaza, peleó el Mundial hasta la última carrera contra todo pronóstico. Ese 2012 de Fernando Alonso siempre se ha considerado como una de las hazañas más grandes de la historia del automovilismo, un milagro pocas veces visto que muchos pensaban que no iba a volver a repetirse... hasta ahora.

Si alguien es capaz de igualar una proeza como la del asturiano, ese es Max Verstappen. El neerlandés, tetracampeón del mundo, demuestra temporada tras temporada que lo suyo se escapa de toda lógica; después de un 2024 espectacular donde conquistó el campeonato sin el mejor monoplaza, Max redobla su apuesta para este 2025 pretendiendo ganar la corona con un coche todavía peor que el del año pasado. Como Alonso en 2012, Verstappen quiere obrar el milagro... y esta vez con título final.

En el Gran Premio de Japón, Max Verstappen completó un nuevo fin de semana para el recuerdo conquistando pole y carrera sin tener el ritmo necesario para ello. La superioridad de los McLaren es más que evidente, incluso los Mercedes o los Ferrari pueden tener un monoplaza igual o más rápido que el Red Bull de este 2025. Sin embargo, nadie tiene las manos que tiene el neerlandés y es por ello que el Mundial, contra toda lógica, sigue vivo.

La victoria de Max en la tercera prueba del Mundial iguala todavía más una lucha que se prevé reñida como pocas en las últimas temporadas. Los 62 puntos de Norris son demasiado en comparación con los 61 de Max, especialmente teniendo en cuenta la superioridad de McLaren sobre Red Bull. Los números hablan por si solos; si la escudería británica acumula 111 puntos entre sus dos pilotos, la de las bebidas energéticas se mantiene en 61 siendo todos de Max Verstappen. Ni Lawson ni Tsunoda han conseguido puntuar todavía esta temporada y mientras su compañero neerlandés sigue como un martillo intentando no descolgarse de la pelea por el campeonato.

Los puntos de Red Bull en 2025 / JOAN LEÓN

La premisa es clara: si no puedes ser el más rápido en todas las carreras, como mínimo debes quedar en la parte de arriba para minimizar daños hasta que tu monoplaza vuelva a ser competitivo. Es lo que está haciendo Max Verstappen esta temporada, quien a pesar del poco ritmo de su Red Bull está manteniendo vivo el Mundial a base de maximizar el rendimiento del coche en todas las carreras y no cometer ningún error. Actualmente, solamente él puede hacerlo.

Su estrategia recuerda, como no podía ser de otra manera, a la que siguió Fernando Alonso en 2012; el asturiano, entonces con Ferrari, no disponía de un coche rápido en comparación con sus rivales más directos, aunque siempre se mantuvo arriba y llegó a la última carrera con opciones para coronarse como tricampeón del mundo. Tras su paso por la tercera cita del calendario, Fernando sumaba 37 puntos, el 100% de los conseguidos por Ferrari en ese momento al igual que hace Max ahora.

Los puntos de Ferrari en 2012 / JOAN LEÓN

Y quien más orgulloso está de ello es el propio Alonso. El asturiano, siempre admirador de Max, se deshizo en elogios hacia el tetracampeón tras la clasificación en Suzuka: "Es un piloto excepcional. Lo demuestra cada fin de semana. Me quito el sombrero ante él. Creo que el coche claramente no está a la altura para luchar por la pole, ni siquiera por el top 5. Pero consigue dar vueltas y fines de semana mágicos. Ahora mismo, es el mejor, la referencia para todos nosotros, y tenemos que seguir mejorando para alcanzar ese nivel", explicó.

Fernando se atreve a comparar la temporada de Max con la que realizó el asturiano en 2012: "He luchado por títulos con el tercer o cuarto coche y al final es difícil, como lo fue para mí. Espero que pueda luchar hasta el final, pero necesitan mejorar un poco más el coche. Ganó cuatro títulos así que puede luchar con un coche algo menos competitivo. La gente no es consciente de lo difícil que es hacer grandes premios perfectos. Me recuerda a mi 2012, manteniendo vivo el campeonato con el tercer o cuarto mejor coche con un coche que no era tan bueno y que luchamos por el título". Dos pilotos de otro planeta que se siguen los pasos a través del tiempo.